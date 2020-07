Galerie Kuub geeft Cees Dolk postuum eerbetoon

De kunstschilder Cees Dolk (1949-2016) werd in Rotterdam geboren, maar studeerde in Utrecht aan de academie Artibus, die later zou opgaan in de Hoge School voor de Kunsten. Na zijn studie werd Utrecht zijn stad en werd hij vooral bekend door zijn prachtig gedrukte litho’s, zeefdrukken en etsen. Toch voelde hij zich vooral schilder!

Cees Dolk was samen met o.a. Titus Nolte initiator en jarenlang beheerder van het Grafisch Atelier Utrecht dat in 1979 werd opgericht. Tijdens zijn leven ging alle eer en roem naar zijn kleurrijke grafiek. Dat vond gretig aftrek bij een groot publiek. Zijn grafisch werk is terug te vinden in talloze (bedrijf)collecties. Onder andere de Nederlandse Spoorwegen, ABN-AMRO en andere banken waren grote afnemers van zijn grafiek. Daarnaast hebben artotheken en kunstuitlenen, de in heldere kleuren gedrukte grafiek, aan heel veel particulieren verkocht en/of uitgeleend.

Maar toch, Cees Dolk was vooral schilder!

Als schilder werkte Cees Dolk heel direct. Met grote, snelle gebaren zette hij zijn abstract-expressionistische voorstellingen in een begrijpelijke taal op het doek. Liefst gebruikte hij grote formaten, daarop kon hij zijn gevoel uitleven. Hij schilderde impulsief en ‘lekker’ ruw. Zijn onderwerpen zocht hij niet ver van huis, een schaal of een kan. Vaak iets met een persoonlijke betekenis of herinnering die voor de toeschouwer niet altijd herleidbaar is. Het zijn juist deze, niet eerder geëxposeerde grote doeken, die bij Kuub te zien zijn. Schilderijen waar de schilder moeilijk afstand van kon nemen. Hij vroeg er hoge prijzen voor in de hoop dat ze dan niet verkocht zouden worden.

Galeriehouder Jaap Roëll heeft samen met Silvester Houweling, de (aangenomen) zoon van Dolk, een keuze uit de nagelaten werken van de schilder gemaakt.

De expositie van schilderijen en grafiek is t/m 23 augustus te zien. Voor openingstijden zie: www.kunstruimtekuub.nl

Marcel Gieling