Gedicht van Utrechter Ingmar Heytze geprojecteerd op gevel zorginstelling

Op de gevel van het gebouw Domstate van zorgorganisatie AxionContinu aan de Beneluxlaan in Utrecht is sinds kort een gedicht van Ingmar Heytze te zien. De tekst wordt in delen op de muur geprojecteerd.

Het gedicht heet ‘Hou Vast’ en gaat over de coronapandemie. Heytze schreef het speciaal voor deze gelegenheid. Designstudio Lotte van Laatum ontwierp het concept voor de weergave op het pand.

Het is een geanimeerde projectie waarbij de woorden verschijnen en verdwijnen. Het is gebaseerd op een handschrift van één van de bewoners van AxionContinu. MrBeam is tot slot verantwoordelijk voor de projectie.

Bekijk hieronder een video waarin de projectie op de gevel te zien is en waarin ook het gedicht van Heytze is te lezen.

Axion 05 from lotte van laatum on Vimeo.