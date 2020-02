Geen nieuwe plek voor kunstwerk De Mantel dat Domkerk moest verlaten

Er is geen nieuwe plek in Utrecht gevonden voor het beeld De Mantel van kunstenaar Herbert Nouwens. Afgelopen december moest hij het kunstwerk op last van het kerkbestuur uit de Dom verwijderen. De gemeente Utrecht had wel een plek in het gemeentehuis gevonden, maar die plek vond de kunstenaar niet geschikt.

Beeldhouwer Herbert Nouwens mocht in 2016 een kunstwerk plaatsen in de Domkerk. Dat jaar was het 1700 jaar geleden dat Sint Maarten werd geboren. Nouwens maakte speciaal voor de tijdelijke tentoonstelling een beeld van een mantel.

Tijdelijk

Het werk zou er een paar maanden staan, maar dat werden een paar jaar. De kunstenaar wilde graag dat het werk permanent in de Domkerk zou blijven. Het kerkbestuur wilde dat hij het zou ophalen.

In de Domkerk zijn jaarlijks meerdere tijdelijke tentoonstelling en het is beleid dat alle kunstwerken weer opgehaald moeten worden. We schreven hier al eerder uitgebreid over.

Nouwens, die het beeld wilde behouden voor Utrecht, heeft een paar jaar de tijd gekregen om naar een oplossing te zoeken. Die werd niet gevonden. Daarom werd vorig jaar in november gezegd dat het werk voor het einde van het jaar weg moest.

De kunstenaar deed toen een oproep of er andere gebouwen of instellingen in de stad waren die misschien plek hadden.

In het stadhuis?

De gemeente Utrecht kreeg de oproep ook onder ogen en liet de kunstenaar weten dat er wel plek is in het stadhuis in de binnenstad. Op de dag dat de kunstenaar zijn werk uit de Domkerk moest halen ging hij dan ook naar het stadhuis. Hij vond de plek die de gemeente hem aanbood toch niet geschikt.

Aan de telefoon legt Juliska Kok-Nouwens uit: “Het beeld was speciaal gemaakt voor de kerk en voor die specifieke plek in de kerk. Daar stond het in de hoogte, bijna als een engel.”

Kok-Nouwens vertelt verder waarom het kunstwerk niet in het stadhuis staat: “Het beeld past niet zomaar op elke andere locatie, zo was de plek in het stadhuis ongeschikt voor het kunstwerk. Het kwam daar niet tot z’n recht. Een kunstwerk en de omgeving moeten bij elkaar passen.”

Het beeld van de mantel van drie meter hoog staat nu bij Nouwens buiten in Slochteren. “Daarmee is het verloren voor Utrecht.”