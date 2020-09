Geen Sint Maarten Parade door Utrechtse binnenstad; alternatief op het Berlijnplein

De Sint Maarten Parade door de Utrechtse binnenstad gaat dit jaar vanwege het coronavirus niet door. Wel is er een alternatief georganiseerd; De Ronde van Sint Maarten.

Voorgaande jaren vond in Utrecht in november de Sint Maarten Parade plaats. In een sfeervolle optocht liepen mensen met de mooiste lichtsculpturen door de binnenstad. Het evenement trok keer op keer duizenden mensen naar het centrum. Dit feest kan dit jaar vanwege corona niet doorgaan.

In plaats van de parade wordt op 6 en 7 november op het Berlijnplein De Ronde van Sint Maarten georganiseerd. “Twee avonden lang […] zijn de rollen zijn omgekeerd”, aldus de organisatie. Dit keer staat de parade stil en loopt het publiek langs de creaties.

Verrast



“Je loopt een route van ongeveer een uur langs tientallen lichtsculpturen en wordt onderweg verrast door optredens van koren, orkesten, dansers, clowns en theatrale acts.”

Het thema van dit jaar is de strijd tegen armoede. Vanaf half oktober kunnen er gratis tickets worden gereserveerd.