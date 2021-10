Geen Sint Maarten Parade in Utrechtse binnenstad, maar een tweedaags evenement op het Berlijnplein

De Utrechtse Sint Maarten Parade gaat er dit jaar anders uitzien dan voorgaande jaren. Zo vindt het evenement niet meer in de binnenstad plaats, maar alleen op het Berlijnplein en zijn het de bezoekers die dit keer moeten lopen. Ook is de naam gewijzigd in de ‘Ronde van Sint Maarten’.



Tot 2019 werd de Sint Maarten Parade ook in de Utrechtse binnenstad georganiseerd. De deelnemers liepen met verschillende lichtsculpturen – waaraan soms maanden was gewerkt – een route door het historische centrum. Op het evenement kwamen altijd duizenden bezoekers af. In 2020 is de Sint Maarten Parade vanwege corona helemaal niet doorgegaan.

Dit jaar vindt de Ronde van Sint Maarten plaats op zowel vrijdag 5 als zaterdag 6 november op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Ook zijn de rollen dit keer omgedraaid. De parade, die bestaat uit meer dan 200 lichtsculpturen, staat stil en de bezoekers lopen een route langs de werken. Het hele traject duurt ongeveer een uur.

Vuurgans

Een van de hoogtepunten is volgens de organisatie een vuurgans. Dit werk is 5 meter breed en ruim 3,5 meter hoog. Het verbeeldt een gans, waarvan de vleugels en de kop uit een ei komen. Naast de lichtsculpturen zijn er op beide avonden nog allerlei kunsten te zien, waaronder een projectie, dans en muziek.

Het programma start zowel op 5 als 6 november om 18.00 uur. Bezoekers kunnen een kaartje reserveren voor een tijdslot. Toegang tot het evenement is gratis en er is geen coronapas nodig. Het evenement stopt op beide dagen om 21.30 uur. Bekijk voor meer informatie de website van de Ronde van Sint Maarten.