Geert Mak en Mart de Kruif dinsdag in Utrecht voor benefietavond Stadshospice

Geert Mak en Mart de Kruif gaan dinsdag, onder leiding van Charles Groenhuijsen, in gesprek over de toekomst van de wereld. Onder de noemer ‘Komt het nog wel goed met de wereld?’ wordt er geld ingezameld voor het Stadshospice in Utrecht. Met de opbrengst wordt onder meer onderzocht of er een tweede locatie van het hospice geopend kan worden.

Het Stadshospice aan de Kanaalstraat in Utrecht wil een tweede ruimte openen. Er zijn op dit moment zes kamers voor mensen die zorg nodig hebben in de laatste fase van hun leven. Dat is te weinig, vinden zowel het Stadshospice als de gemeente Utrecht.

Het aantal terminaal zieke mensen dat hun laatste levensfase in een hospice doorbrengt, neemt al jaren toe. De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) lieten vorige week nog weten dat er te weinig plekken zijn. “Helaas kan niet iedereen die in een hospice wil sterven daar terecht,” zegt Carla Aalderink, directeur van VPTZ Nederland.

Benefietavond

Ook in Utrecht wordt gekeken of er een tweede locatie kan komen, maar die zoektocht is lastig. De gemeente heeft al laten weten dat het verhogen van de subsidie voorlopig niet aan de orde is.

Op dinsdag 20 mei wordt een informatieve avond georganiseerd waarbij Geert Mak en Mart de Kruif, onder leiding van Charles Groenhuijsen, in gesprek gaan over het thema ‘De stand van de wereld: roerige tijden’. De avond wordt georganiseerd door Rotary Club Utrecht Kromme Rijn. De gehele opbrengst van de ticketverkoop gaat naar Stadshospice Utrecht. De opbrengst wordt onder andere gebruikt om de mogelijkheden voor een tweede hospice te onderzoeken.