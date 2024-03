Gelovigen vieren tijdens ochtendgloren opstanding van Jezus Christus op het Domplein in Utrecht

Gelovigen kwamen zondag in alle vroegte bijeen op het Domplein in Utrecht om de opstanding van Jezus Christus te vieren. Tijdens deze zogenoemde paasjubel werd gebeden en gezongen, en stipt om 07.16 uur, op het moment dat de zon opkwam, klonken de klokken van de Domtoren.

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken de christenen de kruising van Jezus en nu wordt gevierd dat hij is opgestaan uit de dood. Volgens het evangelie werd bij het aanbreken van de dag ontdekt dat het graf van Christus leeg was. Daarom wordt de paasjubel in Utrecht ook rond zonsopkomst georganiseerd.

De viering wordt jaarlijks georganiseerd en is een initiatief van de Protestantse Gemeente Utrecht en de Sint Martinusparochie Utrecht. Tussen de gebeden klonk muziek van vijf muzikanten, die werden aangestuurd door een dirigent. Velen zongen mee met dit ‘trompetgeschal bij het ochtendgloren’.

Aan het eind van de ceremonie werden door de predikanten gele tulpen uitgedeeld. Daarna kon iedereen aanschuiven bij een van de tafels in de Domkerk voor het ontbijt.