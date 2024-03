Geluidsnormen niet opgerekt voor Utrecht Pride, maar meer ruimte helpt straatfeest ook

Er komen geen hogere geluidsnormen voor het straatfeest van Utrecht Pride, dat liet wethouder Eva Oosters donderdag weten. Wel gaat de gemeente in gesprek met de organisatie over een andere indeling voor het straatfeest waardoor het makkelijker wordt om de kans op geluidsoverlast te verkleinen.

Op zaterdag 1 juni staat Utrecht Pride weer op de agenda. Het feest is elk jaar een groot succes en wordt massaal bezocht. Met tientallen boten wordt liefde en diversiteit gevierd. Na de botenparade is er ook altijd een straatfeest op het Jacobskerkhof, maar daar zijn zorgen over.

De organisatie had gevraagd aan de gemeente of het evenement het etiket ‘beeldbepalend’ mocht krijgen. Daarmee kunnen de geluidsnormen opgerekt worden. Het straatfeest op het Jacobskerkhof is namelijk uit zijn jasje aan het groeien. De gemeente gaf echter aan hier niet voor open te staan, waarna de politiek donderdag nog eens om opheldering vroeg bij de wethouder.

Wethouder Oosters herhaalde dat de geluidsnormen niet opgerekt gaan worden. “Utrecht Pride is kenmerkend en belangrijk voor de stad. Dat betekent niet dat we hogere geluidsnormen toestaan.” Volgens Oosters is de grootte van het straatfeest de locatie aan het Jacobskerkhof bijna ontgroeid en daarmee wordt het risico op overlast voor omwonenden groter.

Vorig jaar bleek al dat de geluidsnormen overschreven werden tijdens het feest, al bleek ook dat er uiteindelijk maar één melding over binnen was gekomen.

Feest verplaatsen of meer ruimte maken

Wethouder Oosters gaf wel aan graag met de organisatie te willen meedenken over oplossingen. Zo stelde ze voor dat het straatfeest wellicht op een andere locatie kan, of dat een andere indeling van de evenementenlocatie op het Jacobskerkhof kan helpen.

Met meer ruimte op de huidige locatie zou Utrecht Pride al flink geholpen zijn, laat initiatiefnemer Robbert Kalff weten. “Hoe meer mensen er komen hoe harder het geluid moet, daarbij komt ook nog eens dat door de beperkte ruimte de podia dicht op de gevels staan. Als we meer fysieke ruimte krijgen op het Jacobskerkhof kunnen we alles beter spreiden en daarmee wordt het makkelijker om aan de geluidsnormen te voldoen.”