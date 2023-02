Gemeente Utrecht bekijkt opties voor extra financiële steun Bevrijdingsfestival

De gemeente en provincie Utrecht kijken op dit moment of er een extra, eenmalige financiële bijdrage komt voor het Bevrijdingsfestival Utrecht. Dat heeft burgemeester Sharon Dijksma laten weten na vragen van de fracties van D66, Student & Starter, GroenLinks en de ChristenUnie. Eerder deze week werd duidelijk dat het festival financieel in zwaar weer verkeert.

De fracties wilden onder meer weten, naar aanleiding van de uitspraken van de festivaldirecteur, over welke acties wordt nagedacht zodat het festival door kan gaan. Vorig jaar werd er voor gekozen om kleiner uit te pakken dan eerdere edities. Toen waren de kosten volgens directeur Manja Kerstholt namelijk met 30 procent gestegen.

Dit jaar stegen die kosten verder. Het festival is gedeeltelijk afhankelijk van horeca-inkomsten en subsidies. “Maar deze subsidies stijgen niet zo hard als de kosten”, zei Kerstholt.

“We hebben de afgelopen weken contact gehad met de organisatoren en die hebben ons gevraagd om een extra bijdrage, zowel de gemeente als de provincie”, zegt burgemeester Dijksma. “Daar kijken we op dit moment naar en daar moeten we ook behoorlijk snel een besluit over gaan nemen.”

Knoop doorhakken

Het Bevrijdingsfestival heeft volgens de burgemeester in totaal om een extra bijdrage gevraagd van 100.000 euro. Het gaat om 50.000 euro van de gemeente en 50.000 euro van de provincie.

“Ik zeg er wel eerlijk bij dat we natuurlijk ook met beperkte middelen te maken hebben en die middelen ook nog in willen zetten voor eventuele andere evenementen. Uiteindelijk is het ook wel aan de organisatie zelf om een knoop door te hakken of zij al dan niet voldoende vertrouwen en middelen hebben om het festival door te laten gaan.”

Watertappunten

Mocht er daadwerkelijk een extra bijdrage komen, dan wordt daar volgens Dijksma wel een voorwaarde aan verbonden. “Namelijk: dat er voor de komende jaren wel een echt solide en meer rendabel plan komt. Het is ook niet voor het eerst dat er bijgespijkerd zou moeten worden bij het Bevrijdingsfestival. En ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven om dat permanent te blijven doen.”

Ook werd er door de fracties gevraagd of het college bereid is om het festival voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te houden. Dat zou volgens hen kunnen door bijvoorbeeld een eigen boterham mee te mogen nemen en te zorgen voor genoeg watertappunten. Daarover sprak de burgemeester haar twijfels uit: “Dat gaat wel een extra probleem vormen voor een begroting die toch al enorm onder druk staat”.