Gemeente Utrecht blijft bij locatiekeuze voor slavernijmonument in Griftpark

De locatie van het toekomstige slavernijmonument in het Griftpark is zorgvuldig gekozen. Dat schrijft het college van B&W op vragen van het CDA. De politieke partij had van een groep van zo’n 400 bewoners gehoord dat ze niet tevreden waren met de precieze plek.

Het monument in het park komt er vanwege de rol die Utrecht heeft gespeeld in het slavernijverleden. In de zoektocht naar een goede locatie is gekeken naar Park Transwijk, Paardenveld en het Griftpark. Nadat de locatie werd bekend gemaakt liet een groep omwonenden weten niet helemaal tevreden te zijn. Ook beheergroep Griftpark heeft zo zijn twijfels. Het gaat niet zozeer om het Griftpark, maar wel de specifieke plek nabij de groene heuvel.

Voor de totstandkoming van het kunstwerk en de locatie heeft de gemeente een kunstwerkgroep opgericht. “De mensen in deze kunstwerkgroep vertegenwoordigen een achterban en/of zijn nazaten van totslaafgemaakten uit Suriname en het Caribisch deel van Nederlan”, schrijft het college.

“In het proces van de totstandkoming van het monument hebben we dus bewust de nazaten van totslaafgemaakten een grotere stem willen geven. Zij verdienen een belangrijke rol in de totstandkoming van het monument, hiermee geven we juist veel ruimte aan stemmen die eerder geen of te weinig ruimte hebben gekregen.”

Alternatieve plek

Ook schrijft het college dat omwonenden betrokken zijn in het proces. De beheergroep is uitgenodigd om mee te denken over het kunstwerk en de locatie. Ook is een landschapsarchitect en parkbeheerder betrokken bij de locatiekeuzen. De leden van de beheergroep waren kritisch op de locatie naast de heuvel en zagen het kunstwerk liever aan de andere kan van het park naast de Biltse Grift.

Daarover schrijft het college: “Het alternatieve voorstel van de beheergroep is besproken met de kunstwerkgroep. De kunstwerkgroep heeft aangegeven dat ze willen vasthouden aan het gekozen ontwerp en de gekozen locatie. Zij zijn erg blij met de gekozen plek en zien in de alternatieve locatie geen verbetering. Door de aanpassing in het ontwerp blijft de heuvel nog steeds een plek om te gebruiken door alle bezoekers.”

De gemeente heeft zelf ook beide locaties overwogen en vindt: “Dat het ontwerp en de locatie die door de kunstwerkgroep is aangedragen goed past bij de wens voor een zichtbare plek in de stad.” Al met al schrijft het college dat er verschillende opvattingen zijn over de precieze locatie, maar dat er na uitbreidde gesprekken met tal van partijen, de keuze is gemaakt voor deze plek.