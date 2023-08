Gemeente Utrecht gaat onderzoeken of veelbesproken kunstwerk Zeelandschap kan verhuizen naar park voor verweesde beelden

De gemeente Utrecht wil onderzoek of het veelbesproken kunstwerk Zeelandschap kan verhuizen naar de beeldenroute voor verweesde beelden aan de Willem Arntszkade. Dat zei wethouder Eva Oosters donderdag in het vragenuur. Ook andere locaties binnen en buiten de stad worden onderzocht.

De gemeente is al langer op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap, dat gemaakt is door kunstenaar David van de Kop. Het kunstwerk bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is. Het werk moet weg uit het Smakkelaarspark omdat daar gebouwd gaat worden. Een nieuwe plek voor het Zeelandschap is echter nog niet gevonden.

Een verhuizing naar Overvecht is van de baan nadat er discussie ontstond over de plek. Toen was het plan om het Zeelandschap in het Beatrixpark neer te zetten, maar ook daar kwamen omwonenden en gebruikers van het park in opstand. Wat er dan wel met het Zeelandschap moet gebeuren, is tot nu toe onduidelijk.

Beeldenpark Willem Arntszkade

Charles Chamboné is de initiatiefnemer van het beeldenpark aan de Willem Arntszkade, waar beelden die hun oorspronkelijke plek in de stad kwijt zijn geraakt een plek hebben gekregen. Hij denkt dat het beeldenpark een goede plek kan zijn voor het Zeelandschap. Chamboné schreef een brief naar de gemeenteraad om het beeldenpark als mogelijke locatie voor het Zeelandschap te onderzoeken. GroenLinks en de ChristenUnie stelden wethouder Eva Oosters donderdag vragen over het Zeelandschap en daarin kwam ook het park voor verweesde beelden aan de orde.

In het vragenuur van de gemeente vroegen GroenLinks en de ChristenUnie de wethouder of de vergunningsprocedure voor het plaatsen in het Beatrixpark is gestopt en welke stappen er nu worden gezet om een geschikte plek te vinden voor het Zeelandschap. De partijen wilden ook weten of het beeldenpark aan de Willem Arntszkade een goede locatie kan zijn.

De tijd dringt

Wethouder Eva Oosters gaf aan de vergunningsprocedure voor plaatsing in het Beatrixpark tot nu toe niet is gestart vanwege geluiden uit de buurt en zegt dat die geluiden ook worden meegenomen in het besluit van het college. Maar de tijd dringt en dus wordt er ook verder gekeken. Het Zeelandschap moet voor half december weg zijn uit het Smakkelaarspark, dus voor die tijd moet besloten worden wat er gaat gebeuren.

Daarom onderzoekt de gemeente nu ook andere locaties voor het kunstwerk. Dat zijn volgens wethouder Oosters zowel locaties binnen als buiten Utrecht. Een van de plekken die onderzocht wordt, is inderdaad de beeldenroute aan de Willem Arntszkade. “De gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst wordt gevraagd om te adviseren over de locatie”, zegt Oosters.

In gesprek

Het college van burgemeester en wethouders wil graag met Charles Chamboné in gesprek om te kijken of het beeldenpark een geschikte locatie is. Oosters: “Het is natuurlijk mooi als juist de buurtbewoners dat initiatief ook nemen en het kunstwerk zouden willen omarmen. Als het kunstwerk daar goed past, zullen we hen daar ook over consulteren.”

GroenLinks vroeg de wethouder tot slot of het kunstwerk kan worden opgeslagen in een depot als er geen nieuwe locatie wordt gevonden. “Dat is nooit echt de oplossing waar we naar kijken. We kijken juist waar het tot zijn recht kan komen en op een mooie plek kan staan”, aldus Oosters. “We zien wel dat het een harde deadline is, dus mocht het onverhoopt niet lukken om voor die tijd een geschikte locatie te vinden, dan moeten we daarvoor een oplossing vinden, ja.”