Gemeente Utrecht geeft vergunning af voor lichtkunstwerk Neude

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de gemeente Utrecht heeft de vergunning voor het lichtkunstwerk dat boven de ingang van Bibliotheek Neude moet komen verleend. De komende weken kunnen betrokkenen als ze dat wensen nog bezwaar indienen. Als dat niet gebeurt, is de zaak begin januari rond.

Het lichtkunstwerk met de naam Intellectual Heritage is een project van Maarten Baas. Hij is geen onbekende in het kunstwereldje. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke autonome Nederlandse ‘auteur-ontwerpers’ van de eenentwintigste eeuw, omdat zijn werken op het snijpunt van kunst en design liggen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Maar zoals wel vaker bij kunst het geval is, was er flinke discussie over het lichtkunstwerk dat boven de ingang van Bibliotheek Neude moet komen. De reacties waren zeer verdeeld, er was lofzang maar Utrechters vroegen zich ook af of het niet iets té opvallend was. Daarbij speelde ook mee dat het voormalige postkantoor een monumentaal gebouw is.

Het kunstwerk had er in augustus 2020 al moeten hangen, maar die datum werd – mede door de discussie – niet gehaald. Nu zit er dus wel schot in de zaak. De gemeente Utrecht heeft de vergunning verleend waarna er nog een paar weken zijn om betrokkenen de kans te geven om in bezwaar te gaan. Mocht dat begin januari niet gebeurd zijn, is de vergunning rond. Mochten er wel bezwaarprocedures komen dan is het wachten op de uitkomst.