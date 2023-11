Gemeente Utrecht keurt plannen ’t Hoogt goed; filminstelling krijgt in 2024 ruim 438.000 euro subsidie

Filminstelling ’t Hoogt krijgt ook volgend jaar ruim 438.000 euro subsidie. Eerder dit jaar liet de gemeente Utrecht weten dat de instelling de plannen nog verder moest uitwerken voordat er een goedkeuring zou volgen. Dat is nu gebeurd. Een onafhankelijke commissie laat weten dat het ‘nomadische’ karakter van de filminstelling, waarbij ze op locatie films vertonen en workshops geven, zich bewezen heeft. Over de nieuwbouwplannen zijn nog wel wat twijfels.

’t Hoogt kent een lange geschiedenis in de stad. Het filmtheater zat meer dan 45 jaar in de binnenstad van Utrecht maar vertrok daar in 2018. Ondertussen was de zoektocht naar een nieuwe permanente plek begonnen. Verschillende opties passeerden de revue; er waren nieuwbouwplannen zoals de Bieb++ en de Kade en ook de herontwikkeling van City was een mogelijkheid. Al deze opties gingen niet door.

Toen was daar de Machinerie, wat de nieuwste hotspot voor film- en beeldcultuur moest worden. Het project werd echter te duur en de stekker werd eruit getrokken. Ondertussen zat ’t Hoogt al die tijd zonder vaste plek, het filmtheater was op ‘tour’ zoals het omschreven werd. Nu spreekt men ook wel van een ‘nomadisch’ karakter. In de praktijk komt het erop neer dat ’t Hoogt op verschillende plekken in Utrecht films vertoond, in plaats van in een eigen zaal.

Omdat de Machinerie mislukt was moest er wel een nieuw plan komen. ’t Hoogt wordt namelijk gefinancierd vanuit de gemeente Utrecht. Dat plan werd in juni gepresenteerd. Een onafhankelijke commissie keek ernaar en was nog vrij kritisch. Daarom werd afgesproken dat het filmtheater in 2023 nog subsidie zou krijgen en dat het plan aangescherpt moest worden voordat er een besluit over 2024 genomen zou worden. Dat is nu gebeurd.

Kleinschalige kwaliteitsfilms

Deze keer is de commissie positiever. Het plan is tweezijdig, ’t Hoogt blijft films programmeren op verschillende locaties en er wordt gewerkt aan een nieuw eigen filmtheater met twee zalen en horeca bij Beton-T in Merwede. De commissie vindt het goed dat ’t Hoogt ruimte geeft aan ‘nieuwe makers en het meer kwetsbare aanbod van kleinschalige kwaliteitsfilms’. Verder roemt de commissie ‘de belangrijke functie’ die de filminstelling ‘vervult op het gebied van filmeducatie voor het onderwijs’.

Er zijn wel twijfels over het nieuwe filmtheater. Die zou in juli open gaan volgens het plan, maar de onafhankelijke commissie is niet overtuigd van de haalbaarheid. Het ‘nomadisch’ programmeren van ’t Hoogt zou wel zo sterk zijn, dat er voldoende redenen zijn om subsidie te verlenen. Ondertussen kan ’t Hoogt doorwerken aan de plannen voor het nieuwe eigen filmtheater.

’T Hoogt trok in 2022 in totaal 15.188 bezoekers en deelnemers voor filmvertoning, workshops en onderwijs. Het filmprogramma is hier te vinden.

Toekomst

De filminstelling kan in 2024 dus in ieder geval verder op de huidige voet. Aan het eind van dat jaar is ook het einde van de cultuurperiode 2021-2024. De gemeente Utrecht gebruikt dit soort vierjarige cultuurperiodes om te bepalen welke culturele instellingen gesteund worden. Over een paar maanden moet duidelijk worden welke instellingen geld gaan krijgen voor de periode 2025-2028. In de pot zit elk jaar 17,2 miljoen euro.