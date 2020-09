Gemeente Utrecht kijkt naar plekken voor gevelsteen ter ere van patriot Pieter Quint Ondaatje

De gemeente Utrecht kijkt samen met het Geveltekenfonds naar de mogelijkheden om een gevelsteen te plaatsen ter ere van Pieter Quint Ondaatje. Ondaatje werd eerder al opgenomen in de Canon van Utrecht.

Op 2 augustus 1786 zetten gewapende burgers het Utrechtse stadsbestuur af, waarna verkiezingen voor een nieuw bestuur werden uitgeschreven. Pieter Quint Ondaatje was een van de leiders van de patriottenbeweging en speelde een belangrijke rol in deze opstand. Hij wist mensen te mobiliseren om in opstand te komen, met als doel de invoering van een democratisch bestuur. Dat lukte in Utrecht in 1786. Utrecht was daarmee de eerste stad met een democratisch bestuur.

De gemeente kijkt naar mogelijke budgetten en locaties voor een gevelsteen ter ere van Ondaatje. Zo wordt gekeken naar plekken bij de Neude en het stadhuis, omdat daar in 1786 de Eedsaflegging op het nieuwe regeringsreglement officieel werd bekrachtigd.

Financiering

De gemeente vindt een gevelsteen voor Ondaatje passen in de lijn van gevelstenen voor de Vrede van Utrecht en 100 jaar vrouwenkiesrecht, die afgelopen jaren werden geplaatst. Voor de financiering van de gevelsteen kijkt de gemeente of een soortgelijke bijdrage kan worden vrijgemaakt als bij de twee andere gevelstenen.

Een nazaat van Ondaatje, Christopher Ondaatje, wilde eerder al een groot bronzen beeld van Pieter Quint Ondaatje schenken. Het idee was toen dat het beeld op de Neude of bij het Stadhuis kwam te staan, maar dat initiatief bleek uiteindelijk steken. De gemeente heeft inmiddels opnieuw contact met Ondaatje gezocht voor een nieuwe samenwerking.