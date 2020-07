Gemeente Utrecht neemt advies verdeling cultuursubsidies over

63 Utrechtse organisaties krijgen de komende vier jaar (2021-2024) in totaal 13,85 miljoen euro aan cultuursubsidies. Een adviescommissie beoordeelde 85 aanvragen op basis van de cultuurnota Kunst kleurt de stad en maakte een selectie. Die adviezen en aanbevelingen neemt het college nu over.

“Volgens het rapport van de Adviescommissie Cultuurnota zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod, waarbij er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen is”, zegt de gemeente.

Het college neemt het advies over van de commissie over de verdeling van de subsidie en het bedrag per organisatie. “Met de plannen van deze cultuurorganisaties kunnen we rekenen op een periode vol prikkelende, inspirerende en vernieuwende activiteiten voor iedereen”, zegt wethouder Anke Klein (Cultuur).

Het Literatuurhuis

22 organisaties kregen een negatief advies. Alle aanvragen overschreden het beschikbare totaalbedrag met bijna vijf miljoen euro. En dus moesten er keuzes worden gemaakt. Dat werd gedaan aan de hand van de cultuurnota Kunst kleurt de stad.

De gemeente wijkt op een punt af van het advies: ook Het Literatuurhuis krijg het geadviseerde bedrag toegekend. Eigenlijk zou deze organisatie voor een deel buiten het ‘budgettair kader’ vallen, maar de gemeente wil dat alle ‘cultuurnota-instellingen’ de nieuwe periode financieel gezond starten.

Nog niet definitief

De adviescommissie bestaat uit experts op het gebied van professionele- en amateurkunst. Zij hebben alle aanvragen inhoudelijk beoordeeld. De plannen zijn getoetst aan de criteria uit de cultuurnota en daarbij ook op verscheidenheid en inclusiviteit.

De plannen zijn nog niet helemaal definitief. In november zal gemeenteraad ze nog moeten goedkeuren. Daarna weten de organisaties definitief hoeveel geld ze de komende jaren van de gemeente krijgen.

Zelf het rapport lezen? Dat kan hier (PDF)