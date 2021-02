Gemeente Utrecht zegt zich in te spannen voor de Parade; ‘Hoop dat het voldoende is’

De gemeente zegt dat Utrecht zich samen met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag inspant voor het voortbestaan van de Parade. Het rondreizende theaterfestival verkeert vanwege de coronacrisis in grote financiële problemen. Volgens Nadine van Pinxteren van de Parade is nu nog moeilijk te zeggen of alle inspanningen voldoende zullen zijn.

De Parade valt naar eigen zeggen tussen wal en schip. Onder andere omdat het theaterfestival altijd heeft gedraaid op eigen inkomsten – en dus niet op subsidies – én omdat de Parade te boek staat als ‘festival’ komt het niet in aanmerking voor een van de coronasteunpakketten.

“We hebben lang gezocht naar hoe wij wel in aanmerking kunnen komen voor noodsteun, maar dat heeft nog niks opgeleverd”, zegt Van Pinxteren. “Wij willen graag financiële steun van Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar tegelijkertijd snap ik dat iedereen nu steun probeert te krijgen.”

Vragen

Er zijn onlangs in de Utrechtse gemeenteraad vragen gesteld over de kwestie. Utrecht had namelijk al noodsteun aan de Parade toegezegd, maar het was onduidelijk of de andere steden dat ook zouden doen. GroenLinks wilde daarom dat het college in gesprek zou gaan met de collega’s uit de andere steden.

Inmiddels heeft de gemeente in antwoord op die vragen aangegeven dat alle vier de gemeenten zich inspannen voor het behoud van de Parade. Utrecht heeft naast de noodsteun ook al subsidie toegezegd voor de festivaleditie van dit jaar.

Dankbaar

“We zijn heel erg dankbaar voor die toezegging en we weten dat Amsterdam en Den Haag met hetzelfde bezig zijn. Het is nu nog wachten op Rotterdam, want met meerdere steunpakketten redden wij het”, zegt Van Pinxteren.

Naast steun van de steden probeert de Parade ook op andere manier geld binnen te halen. Zo is er ook een benefietgala georganiseerd, een webshop op poten gezet en zijn ze een doneeractie gestart. “Het publiek is altijd onze belangrijkste bron van inkomsten geweest en nu steunen ze ons weer massaal. Mensen kunnen bijvoorbeeld al een kaartje voor dit jaar kopen of een donatie doen.”

De Laatste Zweef

Eind vorig jaar maakte de Parade een lied met videoclip en plaatste dat op YouTube. Het nummer heet ‘De Laatste Zweef’ en het laat onder meer zien wat de Parade inhoudt en waarom het festival niet mag stoppen.

Van Pinxteren hoopt dan ook niet dat er al echt sprake is geweest van een laatste zweef. “Het is een super onzekere en stressvolle periode. We proberen momenteel dingen te bedenken die we in de toekomst kunnen gebruiken. Zo zijn we een model aan het ontwikkelen, waarmee we ons festival snel kunnen aanpassen op de geldende coronamaatregelen.”

Utrecht

Eind juli en begin augustus is de periode dat de Parade in het verleden in Utrecht te vinden was. “We gaan ervan uit dat we er ook dit jaar weer zullen zijn. In welke vorm dat gaat gebeuren weten we alleen nog niet.”