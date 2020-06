Gemeente Utrecht ziet geen reden om positieve adviezen kunstwerk Bibliotheek Neude te negeren

De gemeente Utrecht heeft de adviezen, over het kunstwerk dat boven de ingang aan de Bibliotheek Neude moet komen, gelezen en laat weten geen reden te hebben om deze positieve verklaringen te negeren.

Het plan voor het nieuwe kunstwerk dat boven de ingang van de nieuwe bibliotheek moet komen heeft al het nodige losgemaakt. De lokale fractie van de PVV wilde ook meer weten over de ‘neonkermis’ en vroeg de gemeente om opheldering over de totstandkoming van het werk.

Procedure

Omdat het kunstwerk hoger is dan tien meter en daarmee in strijd is met de huidige regels volgt er een uitgebreide procedure, zo schrijft de gemeente als reactie op de PVV. Eerst is er advies gevraagd aan de Commissie Welstand en Monumenten en aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De PVV wil onder meer weten wat de gemeente met deze adviezen gaat doen.

De gemeente antwoord: “Beiden zijn van mening dat zowel het rijksmonument als de omgeving het kunstwerk verdragen, waarbij van belang is te vermelden dat beiden niet adviseren over het kunstwerk zelf. Daarnaast is het kunstwerk te verwijderen zonder noemenswaardige schade aan het monument.” De gemeente ziet dan ook geen reden waarom ze de positieve adviezen niet over kunnen nemen.

De volgende stap is dat er een ontwerpbesluit wordt genomen. Dit is een voornemen om de vergunning te verlenen of niet te verlenen. Het ontwerpbesluit is dan zes weken in te zien zodat iedereen erop kan reageren. Al deze meningen worden dan meegenomen bij het maken van het uiteindelijke besluit.

