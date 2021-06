Gemeente wil podia in de stad vergroten en kijkt naar leegstaande panden, nachtclubs en kerken

De gemeente wil het mogelijk maken om op allerlei onconventionele plekken in de stad culturele activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan nachtclubs, bibliotheken, leegstaande panden en kerken. Hierdoor wordt het aantal podia in Utrecht tijdelijk uitgebreid.

Veel programma’s zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. Daardoor is veel werk niet getoond en is er in de huidige programmering weinig ruimte voor activiteiten. Met de nieuwe subsidie voor organisatoren van deze activiteiten, wil de gemeente de capaciteit in de stad tijdelijk flink vergroten.

“Theaters en bestaande muziekpodia zijn weer open, maar bezoek is slechts op beperkte schaal mogelijk”, zegt wethouder Anke Klein. “Met de nieuwe subsidieregeling van de gemeente Utrecht wordt het aantal podia als het ware even uitgebreid. Beeldend kunstenaars, muzikanten, acteurs en programmamakers krijgen zo de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken op meer en verrassende plekken in de stad.”

Locaties

De gemeente wil de plekken benutten waar nu nog geen gesubsidieerd cultuuraanbod is. Er wordt onder andere gedacht aan wijkcultuurhuizen, broedplaatsen, nachtclubs, boekhandels, bibliotheken en leegstaande panden.

De subsidie geldt voor activiteiten die dit jaar starten. Deze mogen overigens doorlopen tot 2022, het feestjaar waarin Utrecht het 900-jarig bestaan van de stadsrechten viert. Het minimum subsidiebedrag is 3.000 euro. Het maximum is 50.000 euro per activiteit. Een aanvrager kan voor maximaal twee programma’s subsidie krijgen vanuit deze regeling.

Studenten

Daarnaast gaat de gemeente ook investeren in toekomstige cultuurmakers. In samenspraak met een aantal creatieve vakopleidingen is besloten zichtbaarheid te geven aan talenten van de opleidingen.

De HKU, het MBO Creative College, de Herman Brood Academie en het Nimeto krijgen elk naar rato van het aantal studenten een budget om hiervoor een programma te maken en hun alumni intensiever te begeleiden naar de beroepspraktijk.

Beide bovengenoemde maatregelen zijn volgens de gemeente Utrecht bedoeld om te investeren in de kwaliteit en de toekomst van de stad, om daarmee snel uit de coronacrisis te komen.