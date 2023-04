Gestuntel bij gemeente Utrecht laat tentoonstelling met ruim 120 kunstenaars in de soep lopen

Doordat de ene afdeling van de gemeente bij een andere afdeling van de gemeente was vergeten te melden dat de bouwwerkzaamheden aan het gebouw van de culturele instelling BAK in de binnenstad begonnen waren, kan een tentoonstelling waar meer dan 120 kunstenaars bij betrokken zijn maar beperkt doorgaan. “Dit had niet mogen gebeuren”, vertelt een teleurgestelde Lodewijk Reijs, operationeel manager bij BAK.

De gemeente Utrecht is eigenaar van het gebouw aan de Pauwstraat 13A, waar 46 jaar lang podium RASA gehuisvest was. In 2017 werd er een nieuwe culturele instelling gevonden die – als onderhuurder – intrek nam in het gebouw. Het Utrechtse BAK, basis voor actuele kunst gebruikt het gebouw voor o.a. debatavonden, artist talks, kunstpresentaties, performances en audiovisuele installaties. Om het voormalige podium meer geschikt te maken als expositieruimten zijn er afgelopen jaren verbouwingen geweest. De meest recente daarvan begon begin dit jaar, en was gericht op het aanpakken van de achtergevel. De werkzaamheden zelf waren zo goed als klaar, en BAK was tevreden met het resultaat. Alles moest 1 april afgerond zijn want toen stond de opening gepland van de grote tentoonstelling UPS: Ultradependent Public School.

Alleen een paar dagen voor de opening bleek er iets grondig mis te zijn gegaan. De gemeente was als eigenaar van het gebouw vergeten te melden dat de verbouwing was begonnen. Dit had ze moeten melden bij: de gemeente. Dat is een verplichting omdat een inspecteur voor bouw- en woningtoezicht alles moet controleren, zoals of de werkzaamheden wel kloppen met de aangeleverde stukken bij de vergunning. Omdat de ene ambtenaar dus bij een andere ambtenaar was vergeten te melden dat de bouwwerkzaamheden begonnen waren, was bouwtoezicht te laat betrokken en was er onvoldoende tijd om de werkzaamheden te controleren. Ook was de brandmeldinstallatie niet tijdig gecertificeerd en voldeed de vluchtroute niet aan de eisen. Hierdoor konden de gemeente en de Veiligheidsregio Utrecht het gebouw niet veilig verklaren en kan de tentoonstelling in de geplande vorm niet doorgaan.

Opening

“We hoorden op vrijdagavond dat het gebouw niet werd vrijgegeven terwijl de opening op zaterdag gepland stond. Met stoom en kokend water hebben we toen nog iets kunnen regelen waardoor we toch iets van een opening hadden”, vertelt Lodewijk Reijs, operationeel manager bij BAK. Een oplossing werd gevonden door het organiseren van een bouwplaatsbezoek, want formeel was het pand nog een bouwplek omdat het niet was vrijgegeven. Zo’n bouwplaatsbezoek kan echter maar met een beperkt aantal aanwezigen op hetzelfde moment en met aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals de inzet van brandwachten. Reijs: “Maar sindsdien is het gebouw weer dicht voor het publiek.”

Tot overmaat van ramp bleek toen de bouwinspecteur langskwam – de week nadat de tentoonstelling in volle glorie open had moeten zijn – dat er een mogelijk problemen zijn met de constructie. Bij een eerdere verbouwing in het pand is een tussenverdieping aangepakt, maar een van de balken blijkt mogelijk de nieuwe constructie niet te kunnen houden. Daardoor is nu een gedeelte van gebouw verder afgezet met bouwhekken. Dit had volgens BAK ook al eerder aan het licht moeten komen.

In zekere zin gaat de presentatie nog wel door. Maar niet op de manier waar maanden aan gewerkt is. De tentoonstelling had als doel om mensen te activeren en communites te vormen, en gebruikt het beeld van een school als centraal begrip. Daarom is het gebouw van BAK omgevormd tot een soort schoolgebouw en zijn de ruimtes ingericht als varianten op een gymzaal, een copybar, een alternatieve bibliotheek, een microkosmische ruimte en een cafetaria. Op het publieke programma dat twee maanden duurt, tot eind mei, staan veel trainingen, symposia, rituelen, veldopnames, workshops, radioshows die de hele dag duren, lezingen, het delen van vaardigheden, bijeenkomsten en cook-offs. Veel van deze trainingen gaan (in aangepaste vorm) door maar het tegelijkertijd vormen van een community en een publiek ‘schoolgebouw’ kan maar heel beperkt plaatsvinden omdat het gebouw dus maar heel beperkt toegankelijk is. “Het is redden wat er te redden valt”, aldus Reijs.

BAK neemt het de gemeente kwalijk. Reijs vertelt: “We hebben keihard gewerkt aan deze tentoonstelling. Er komen kunstenaars uit allerlei landen, van de Filipijnen tot de Verenigde Staten. We wilden de tentoonstelling delen met Utrechters en we wilden de stad delen met mensen die van ver moeten komen. Het is allemaal heel erg spijtig.”

‘Iemand bij de gemeente heeft zitten slapen’

Reijs benadrukt overigens dat veiligheid het allerbelangrijkste is, BAK wil natuurlijk niemand in gevaar brengen. “Alleen hebben wij hier helemaal niks aan kunnen doen. En dan is het heel zuur dat we er wel mee geconfronteerd worden. Iemand bij de gemeente heeft zitten slapen. Iedereen wist dat deze opening eraan zat te komen, en dat het een heel belangrijk moment was. In een vorige fase van de verbouwing gingen er eerder ook al dingen mis. We dachten nog, dit moet niet nog een keer gebeuren. Er werd ons steeds toegezegd dat alles geregeld was. We gaan hier zeker nog het gesprek over aan met de gemeente.”

Het college van B&W is in een brief aan de gemeenteraad uitgebreid ingegaan op de situatie. “We betreuren deze situatie enorm en realiseren ons dat het voor BAK veel extra werk heeft opgeleverd om zich op het laatste moment aan te moeten passen aan de nieuwe situatie.” Ook wordt er vooruitgeblikt: “Zodra de opgeleverde werkzaamheden aan het pand zijn gecontroleerd, kan het verbouwde gedeelte van het pand worden vrijgegeven en kan de tentoonstelling ook door publiek zonder nadere (veiligheids)maatregelen worden bezocht. De gemeente doet er alles aan om dit zo snel mogelijk te kunnen doen.”

‘Zolang het gebouw gesloten blijft, moet BAK alle deelnemers teleurstellen’

Het college laat weten dat er gezocht is naar een alternatieve ruimte. BAK heeft voor deze tentoonstelling verschillende fondsen en subsidies gehad, en daar staat natuurlijk ook tegenover dat de tentoonstelling daadwerkelijk in zijn volledigheid moet plaatsvinden. “Naast dat een alternatieve ruimte niet direct voorhanden is, zijn de tentoonstellingen en workshops afgestemd op het gebouw. Zolang het gebouw gesloten blijft, moet BAK alle deelnemers teleurstellen. Ook kan BAK haar verplichting jegens de kunstenaars niet nakomen.” Verder zegt het college dat ze in gesprek gaan met BAK over de situatie en wat dit betekent voor financieel geleden schade. “Verder kijken we kritisch naar ons werkproces en onderzoeken we intern hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we herhaling kunnen voorkomen.”

Het is nog onduidelijk wanneer het gebouw weer volledig wordt vrijgegeven. Tot die tijd kan er beperkt gebruikt worden gemaakt van de ruimtes. De tentoonstelling kan op deze manier niet volledig tot zijn recht komen en de trainingen kunnen in beperkte vorm doorgaan.

Het is nog onduidelijk wanneer het gebouw weer volledig wordt vrijgegeven. Tot die tijd kan er beperkt gebruikt worden gemaakt van de ruimtes. De tentoonstelling kan op deze manier niet volledig tot zijn recht komen en de trainingen kunnen in beperkte vorm doorgaan.