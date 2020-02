Gigantische gouden courgette geplaatst op sokkel in Utrecht

Een metersgrote gouden courgette met de naam Kevin is op een sokkel gezet buiten bij het Centraal Museum in Utrecht. Het kunstwerk is gemaakt door de Engelse Sarah Lucas en staat symbool voor groei en vruchtbaarheid.

Het beeld van de groente zorgt voor vrolijke reacties van voorbijgangers. De gouden courgette, een beeld van brons, is donderdag bij het museum geplaatst. Het werk van Lucas is, zoals beschreven staat bij het kunstwerk, confronterend, feministisch, humoristisch, abject, brutaal en poëtisch. En regelmatig is het ook alles tegelijk.

De courgette staat symbool voor groei en vruchtbaarheid – tuinders proberen vaak de grootst mogelijke groenten te kweken – maar het kunstwerk gaat ook over seks. “Zowel in titel als in vorm is het werk antropomorf; wat inhoudt dat het refereert aan het menselijk lichaam.”

Of alle voorbijgangers die op het beeld gaan zitten dit ook weten is niet bekend, maar de courgette laat de mensen in ieder geval regelmatig even stilstaan.