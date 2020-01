Nieuwe monumenten 1970-2000: Het Gildenkwartier van Hoog Catharijne

Welke gebouwen zijn kenmerkend voor de periode 1970-2000 en bijzonder genoeg om bewaard te blijven? Nadat de afgelopen jaren monumenten uit de wederopbouwtijd zijn aangewezen, wordt nu een lijst gemaakt van mogelijke nieuwe gemeentelijke monumenten uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. In 2020 bespreekt Arjan den Boer in elke DUIC Krant een gebouw uit deze periode.

Als er iets kenmerkend is voor Utrecht dan is het wel Hoog Catharijne. Het Radboudkwartier en Boven Clarenburg werden in 1973 geopend, maar waren in de jaren zestig ontworpen. Al snel volgde het Godebaldkwartier, dat toen trouwens nog niet overdekt was. Het Gildenkwartier — waar nu de Mediamarkt zit — kwam eind 1977 gereed en had een heel andere bouwstijl. Zoals de Telegraaf schreef: ‘door veranderde architectonische ideeën maakt het nieuwe deel niet zo’n massieve indruk’.

Hoewel de ontwikkelaar en architect dezelfde waren, was de tijdgeest veranderd. De stemming sloeg om door protesten tegen de singeldemping en sloop van het Jugendstil-gebouw ‘De Utrecht’. Grootschalige nieuwbouw bleek niet persé vooruitgang. Een nieuwe generatie architecten paste het structuralisme toe, een bouwstijl met oog voor de menselijke maat. Ze deelden grote bouwvolumes op in kleinere onderdelen, verbonden door lage tussenruimtes. Na veel discussie werd het ontwerp van Herman Hertzberger gekozen voor Muziekcentrum Vredenburg. Daar hoorde een voetgangersvriendelijk plein bij zonder de geplande autoweg over het Vredenburg en Achter Clarenburg.

Honingraat-patroon

Terwijl het puin van ‘De Utrecht’ werd geruimd en de palen voor het muziekcentrum geslagen werden, ontwierp Goof Spruit (1921-2018) het Gildenkwartier. Hij was een van de drie hoofdarchitecten van Hoog Catharijne. De ‘lintvormige struktuur’ van het Godebaldkwartier en Boven Clarenburg verruilde hij voor geschakelde paviljoens in een honingraat-patroon. De bouwhoogte werd beperkt zodat de Domtoren zichtbaar bleef vanaf de Vleutenseweg, maar ook om ‘het complex beter te kunnen laten afvloeien naar het niveau van de aangrenzende stad’. In plaats van glas en beton kreeg het Gildenkwartier baksteen als gevelbekleding, mede gezien ‘de eis tot een energiebewust ontwerp’.

De verschijningsvorm was anders, maar de opbouw vergelijkbaar: een onderbouw voor parkeren en logistiek, een verhoogd winkelniveau en een bovenbouw met kantoren en appartementen. Het Gildenkwartier telde 26 winkels, 40 ‘dakterraswoningen’ en daartussenin 25.000 m² kantoorruimte voor de Rabobank. De tweekamerappartementen ‘Gildeveste’ boden ‘een prachtig panorama en beschikken over royale balkons, dubbele beglazing, luxe keuken en geluiddempende voorzieningen’, volgens een advertentie. De appartementen kregen donkergroene gevelplaten; dakterrassen gaven het complex een groene uitstraling.

Het Gildenkwartier lijkt op betonnen pijlers te staan, waarbij het onderste niveau inspringt. Zo ontstond een halfoverdekte looproute langs het Smakkelaarsveld. Volgens de architect is ‘gestreefd naar een verzorgde en aantrekkelijke sfeer ten gerieve van de voetganger’. Er waren oorspronkelijk meubelshowrooms, later kreeg de ‘plint’ een gesloten karakter.

Bijzonder onderdeel van het Gildenkwartier vormt Singelborch, een kantoorgebouw op de hoek van Catharijnebaan en Stationsstraat. Verzekeringsmaatschappij AMEV (voorheen ‘De Utrecht’) wilde zich onderscheiden van de rest. Daarom kreeg Singelborch geen baksteenbekleding maar ‘een ijle, witte metalen schort-gevel’, overigens ook omdat er balkons nodig waren voor het glazenwassen.

Bruine klomp

Het is opmerkelijk dat het kleinschalig bedoelde Gildenkwartier tegenwoordig zo weinig geliefd is. Velen vinden het een lelijke bruine klomp die eigenlijk gesloopt zou moeten worden. En dat terwijl donkere bakstenen juist in de mode zijn. De afkeer zal deels historische redenen hebben: de sloop van het gebouw ‘De Utrecht’ op deze plek en de herinnering aan de ‘junkentunnel’.

Het nieuwe Hoog Catharijne heeft inmiddels alle herinneringen aan de jaren zeventig uitgewist of verstopt achter glanzend glas en glimmende natuursteen. Ook het Gildenkwartier moet eraan geloven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe ‘plint’ van zwarte natuursteen en enkele hoge ruiten. Deze ingreep is niet alleen om er vierkante meters bij te snoepen, maar zou ook de ‘dode’ onderkant tot leven brengen. Gevolg is wel een allegaartje aan bouwstijlen. Ook de lichte gevel van Singelborch is half achter de plint verdwenen. Door de overdekking van de Stationsstraat is het voorheen deels vrijstaande Gildenkwartier vastgekoekt aan de rest van Hoog Catharijne, terwijl het Stationsplein en Vredenburg juist werden ‘losgeknipt’.

Komt het Gildenkwartier in aanmerking als nieuw monument? Bettina van Santen, architectuurhistoricus bij de gemeente Utrecht die bezig is met de inventarisatie: ‘Het is dankzij de afwijkende vormgeving een heel eigen onderdeel van Hoog Catharijne, typerend voor de veranderende visie op architectuur en stedenbouw in de jaren zeventig. Recente ingrepen hebben de opzet echter nogal aangetast. Maar we nemen zeker een onderdeel van Hoog Catharijne mee, bijvoorbeeld het Stiltecentrum in het Godebaldkwartier. Niet alleen uniek als religieus erfgoed, maar ook architectonisch een pareltje.’