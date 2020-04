‘Glasschilderingen van Utrechter Toon van Ham in gevaar’

In 1951 kreeg de Utrechtse kunstschilder Toon van Ham (1905-1988) een opdracht van Chris Leeflang, destijds eigenaar van boekhandel Broese in de Nachtegaalstraat. De opdracht betrof het maken van een glasschildering van grote afmetingen, namelijk 2 meter bij 3.60 meter. Het onderwerp moest de stad Utrecht zijn. Van Ham voltooide dit kwetsbare, enorme kunstwerk in 1952. Verdeeld over een aantal panelen dat wel.

Het heeft een aantal verhuizingen overleeft, wat op zich al een wonder is. De laatste keer naar de winkel aan de Oudegracht waar het zich nu nog bevindt. Nu boekhandel Broese gaat verhuizen is besloten dit kunstwerk geen plaats te geven in het nieuwe pand. Daardoor dreigt het nu in de vergetelheid te raken of erger, verloren te gaan.

Een achterglasschildering is een uiterst broze schildertechniek waarbij direct op het glas wordt geschilderd. Als het schilderij gereed is, wordt het geheel omgekeerd zodat men door het glas naar de afbeelding kijkt.

Al enige tijd geleden ontving ik van een Broese-medewerker de vraag of ik interesse had in dit kunstwerk, ook andere kunsthandels en naar ik aanneem enkele Utrechtse musea kregen die vraag. Maar wat moet je met een dergelijk kwetsbaar en groot kunstwerk? Blijkbaar heeft tot dusver niemand belangstelling getoond en vraagt men zich vertwijfeld af wat ermee te doen.

Toch is het een kunstwerk dat gezien mag worden. De ommuurde contouren van de stad, de Vecht, de Oudegracht met een aantal bruggen en natuurlijk de domtoren staan erop afgebeeld. Toon van Ham greep terug in het verleden want ook kasteel Vredenburg kreeg een plaats binnen de muren. Een blauwe achtergrond en gele accenten maken het tot een aantrekkelijk kunstobject.

Er moet toch iemand zijn die hiervoor interesse én plek heeft? Jos Stelling misschien in zijn nieuw in te richten bioscoop aan het Kintgenshaven. Ideeën zijn welkom, die kunt u richten aan Broese.

Marcel Gieling