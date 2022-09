Goede start de Groate Utreg Kwis: bekijk hier de ranglijst

De eerste voorronde van ‘De Groate Utreg Kwis’, afgelopen zaterdag, is als een trein van start gegaan. Behalve dat er op 5 locaties in de stad bijna 250 deelnemers waren aan de competitie rond dit evenement, keken er duizenden mensen naar de live-uitzending via de televisiekanalen van RTV Utrecht.

Kwismaster Koos Marsman, die de presentatie op z’n Utregs deed, was vanuit de theaterzaal in Bibliotheek Neude voor de deelnemers live te zien op grote schermen. Mensen in de stad en regio genoten niet alleen van het spektakel maar deden zelf ook mee via ‘de buis’.

Er waren veel enthousiaste reacties op de eerste voorronde. De meeste deelnemers waren het erover eens dat het ten eerste heel leuk was geweest. Teamleden die elkaar voor het eerst hadden ontmoet lieten weten: “Geweldig. De quiz werkt ook verbindend. We werden weliswaar laatste maar we hadden pret voor 10!”

Prima vermaakt

Dat de kwis pittig was, werd door velen opgemerkt: “Ondanks de hoofdbrekens, hebben we ons prima vermaakt en ook zelfs nog weer wat opgestoken!“ Dat het een goede start was bleek wel uit de reactie: “Smaakt naar meer! Op naar de volgende voorronde!

Op de 5 locaties streden 40 teams om een plek in de finale. Van elke locatie kunnen de beste twee door naar die finale die op 5 november plaatsvindt in de grote hal van Bibliotheek Neude. Ook die wordt rechtstreeks uitgezonden (om 20.00 uur) door RTV Utrecht zodat iedereen thuis ook mee kan blijven doen.

De winnaar krijgt daar de eerste officiële wisseltrofee overhandigd. Deze krijgt een vaste plek in Het Utrechts Archief. De volgende voorronde is op zaterdag 8 oktober en is te zien vanaf 16.00 uur via RTV Utrecht. Op de website van degroateutregkwis.nl kun je meer lezen over de competitie en de vragen en antwoorden van voorronde 1 terugvinden.

