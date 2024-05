Graffiti en textielkunst spelen hoofdrol in nieuwe tentoonstelling ‘Spuiten en stikken’ in Centraal Museum in Utrecht

De nieuwe tentoonstelling Spuiten en stikken: kunst met een boodschap opent op donderdag 4 juli in Centraal Museum Utrecht in Utrecht. In deze tentoonstelling staan de volgens het museum onderbelichte kunstdisciplines, graffiti en textielkunst centraal. Ook zullen er videowerken, ruimtelijke installaties en schilderijen te zien zijn. Er wordt onder meer een kunstwerk van Keith Haring getoond. De tentoonstelling is de hele zomer te zien, tot en met 8 september.

De tentoonstelling Spuiten en stikken toont kunstvormen die normaal gesproken niet veel aandacht krijgen, graffiti en textielkunst. “Textiel en graffiti zijn twee kunstvormen die nadrukkelijk hun wortels hebben in de maatschappij, maar op zeer verschillende manieren hun boodschap verkondigen. Beide disciplines krijgen de komende zomer een welverdiend podium in het Centraal Museum. Spuiten en stikken belooft een energieke tentoonstelling te worden die mooi aansluit op een belangrijk thema uit onze vaste collectiepresentatie: doorgeven”, zegt Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum.

Wat is er te zien

De tentoonstelling bevat kunstwerken en installaties die vanwege hun grootte niet vaak getoond worden. Zo is er een enorm doek van 4 bij 8 meter van Keith Haring te zien, naast een installatie van onder andere Nadia Kaabi-Link. Haar werk Walk the Line groeit dagelijks, doordat bezoekers met een gekleurd koord om twee zuilen heen moeten lopen.

Daarnaast zijn er textielwerken van onder meer Igshaan Adams, Sheila Hicks en Sonia Gomes te zien. Verder is de installatie Guess Who’s Coming to Dinner Too? van patricia kaersenhout te bekijken. Deze installatie geeft aandacht aan zestig vrouwen van kleur uit de wereldgeschiedenis.

Activiteiten

Bezoekers kunnen ook deelnemen aan diverse activiteiten. Creative Lab Utrecht nodigt graffitikunstenaars en street artists uit om in de tentoonstellingszalen een wandschildering te maken. Bovendien organiseert Crafting Resistance textielworkshops en artist talks. Ook wordt er in de tentoonstellingsruimte gewerkt aan een wandkleed van 5,5 meter lang. Bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling stukken borduren en deze aan het doek toevoegen.

Spuiten en stikken: kunst met een boodschap is deze zomer negen weken te zien, van 4 juli tot en met 8 september 2024, in het Centraal Museum in Utrecht.