Graffiti-artiesten maken van Smakkelaarspark in Utrecht tijdscapsule tijdens Time Cap

Het Smakkelaarspark in Utrecht ligt er al maanden verlaten bij, maar in het weekend van 20 en 21 mei gaat daar tijdelijk verandering in komen. Tijdens het evenement Time Cap gaan tien ‘street artists’ de grote tunnelbak voorzien van kunst. De werken blijven te zien totdat ze uit het zicht worden genomen door de nieuwbouw die hier moet komen.

Eigenlijk had er al flink gebouwd moeten worden op het Smakkelaarspark. Maar de start van de bouw is behoorlijk vertraagd door inflatie en stijgende bouw- en energiekosten. Ingmar Creutzburg: “Het is nu een doorn in het oog van iedereen die er langs fiets en loopt of in de buurt woont. Het verdient wel wat aandacht en dat gaan we op 20 en 21 mei geven.”

Dat weekend wordt op het grote bouwterrein Time Cap Utrecht georganiseerd. Tien street artists gaan twee dagen aan de slag om de grote betonnen tunnelbak te voorzien van kunst. Ingmar: “Utrecht heeft hele goede artiesten. Dat wordt nationaal en internationaal erkend, maar hier in de stad hebben ze nog niet echt een podium om dat te laten zien.” Enkele van de artiesten die komen zijn: Andre HZS, Erwtje, MOK-C, Munir de Vries, Omikron 27, Rimboe en URSH.

Tijdscapsule

Op 20 en 21 mei kan het publiek tussen 12.00 en 20.00 uur komen kijken hoe de tien kunstwerken gemaakt worden. “Bezoekers kunnen geïnspireerd raken terwijl de street artists aan het werk zijn. Ook komen er enkele dance battles en een foodtruck om het evenement compleet te maken.”

De tien kunstwerken zullen er voor altijd blijven staan, alleen niet voor altijd zichtbaar blijven. Als de bouw van het Smakkelaarspark, met woongebouwen en een kantoorgebouw, echt van start gaat, zullen we muurschildering ingekapseld worden en niet meer te zien zijn. “Daarmee verdwijnen ze als het ware in een tijdscapsule. We hebben de kunstenaars daarom ook gevraagd om hier in hun ontwerp rekening mee te houden. Wat willen zij achterlaten in de tijdscapsule?”

Bekijk hieronder alvast wat van de werken van de artiesten die langskomen