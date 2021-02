Gratis app gelanceerd waarmee gebruiker al wandelend leert over de geschiedenis van Rotsoord

Het Utrechtse poppodium De Helling en 3voor12 zijn dinsdag de audiotour Rondje Rotsoord gestart. Via een gratis app kunnen mensen deze route volgen en tegelijkertijd leren over de geschiedenis van het gebied.

Historicus Bart van Mierlo neemt de gebruiker mee door de geschiedenis van het gebied dat vanaf het Ledig Erf tot het zuidelijkste puntje van Rotsoord loopt. “Deze audiotour laat je wandelen, de buurt ontdekken en je leert nieuwe muziek kennen. Daarbij steun je door te luisteren ook de Utrechtse muziekscene nog een beetje”, zegt Arlette de Jong van De Helling.

Het poppodium vroeg 3voor12 Utrecht een playlist samen te stellen die tijdens de wandeltocht is te horen. Verschillende Utrechtse muzikanten, waaronder Figgie, Judy Blank en Colin Benders zijn daarin opgenomen.

Rondje Rotsoord is te vinden via de app izi.TRAVEL. Deze applicatie is gratis te downloaden via de App Store en Google Play Store. Iedere stop kan de gebruiker een audiofragment beluisteren en archiefmateriaal over de betreffende plek bekijken. Ondertussen kan geluisterd worden naar de playlist op Spotify.