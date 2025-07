Gratis festival A Lazy Sunday Afternoon in Utrechts Park Lepelenburg weer van start 2025. 13 juli. Lepelenburgpark. Utrecht ZIMIHC. Lazy sunday afternoon, Photo: Allard Willemse

A Lazy Sunday Afternoon in Park Lepelenburg is afgelopen weekend van start gegaan. In juli en augustus volgen nog drie edities van het gratis festival met livemuziek. Een hoogtepunt dit jaar is het Taalpodium met Utrechtse dichters.