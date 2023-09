Gratis optredens van Antoon, Davina Michelle en Rosa van Bommel tijdens verjaardag Hoog Catharijne in Utrecht

Vanwege het 50-jarige bestaan van winkelcentrum Hoog Catharijne zijn er zondagavond een aantal gratis optredens in Utrecht. Onder meer Rosa van Bommel, Antoon en Davina Michelle bestijgen het podium dat afgelopen dagen is opgebouwd in de singel ter hoogte van TivoliVredenburg.

Op 24 september 1973 opende prinses Beatrix het hagelnieuwe en tegelijkertijd omstreden winkelcentrum. In eerste instantie was men enthousiast omdat Hoog Catharijne Utrecht op de kaart zou zetten, maar dit enthousiasme sloeg in de loop der jaren bij een deel van de bevolking om in kritiek. Deze omwenteling werd onder meer veroorzaakt door de benodigde sloop van de Stationswijk. Een dag na de opening van het nieuwe winkelcentrum moesten de deuren alweer gesloten worden om een groep demonstranten buiten te houden.

Inmiddels is het hagelnieuwe winkelcentrum van toen grondig onder handen genomen. Het wordt formeel geen winkelcentrum meer genoemd, maar heeft nu de titel The Mall. Het shopping walhalla is nog altijd goed voor vele bezoekers van binnen en buiten de stad. De kritiek is er echter nog steeds. Kleine lokale winkeliers zijn er bijna niet meer te vinden, het is niet gelukt om helemaal geen dichte plinten meer te hebben en ook wordt geklaagd over de invloed of macht die de eigenaar van het winkelcentrum heeft over zo’n groot en kenmerkend gebied in de stad.

Jubileumshow

Ondanks alle kritiek door de jaren heen viert het winkelcentrum vandaag de 50e verjaardag. Dat wordt gevierd met een gratis ‘jubileumshow’ voor ongeveer 5.000 bezoekers. Het evenemententerrein opent om 16.30 uur en het programma begint twee uur later, en duurt tot 21.30 uur. Er zijn onder meer optredens van de Utrechtse Rosa van Bommel, en van Antoon en Davina Michelle.

Entree is weliswaar gratis, maar het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen. “Op het terrein zijn drank- en snackverkooppunten aanwezig waar met pin betaald kan worden”, aldus de organisatie. Als het evenemententerrein bij het podium vol is, kunnen mensen de optredens ook bekijken op een groot scherm op het Jacobskerkhof.