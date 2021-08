Gratis tentoonstelling over de singeldempers in het Utrechtse stadhuis

Inmiddels is de stadsbuitengracht in Utrecht weer helemaal rond, maar zoals velen weten is dat lange tijd niet het geval geweest. In de jaren 60 is een deel van de singel gedempt om plaats te maken voor een autoweg en over die ‘singeldempers’ is vanaf 1 september een expositie in het stadhuis.

In de jaren 50 kwam de stadsbuitengracht al onder vuur te liggen. Een deel van de singel bleek namelijk erg geschikt om een autoweg van te maken. Net zoals nu was Utrecht toentertijd een snelgroeiende stad en ook het verkeer nam toe, waardoor het op sommige plekken vastliep. Er werd een plan gemaakt met nieuwe wegen en ook het asfalteren van een deel van de singel was er onderdeel van.

De singeldempers kregen echter te maken met weerstand van Utrechters die het niet zagen zitten om de stadsbuitengracht te asfalteren. Het zou dan nog zo’n vijftien jaar duren voordat de singel echt gedempt werd.

In de expositie ‘De Singeldempers’, die is samengesteld door Ton van den Berg, is te zien wat de gevolgen waren van het plan. De tentoonstelling is vanaf 1 tot en met 30 september gratis te zien in de hal van het Utrechtse stadhuis.