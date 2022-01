GroenLinks vraagt om ‘ultieme poging’ om kunstwerk Smakkelaarsveld intact te houden

De Utrechtse fractie van GroenLinks ziet graag dat straks het volledige kunstwerk van David van de Kop wordt verplaatst naar Park de Watertoren. Eerder liet de gemeente weten dat het niet mogelijk was om alle delen van het werk intact van het Smakkelaarsveld te halen.

Het kunstwerk Zeelandschap, dat bestaat uit vier keramische delen, staat sinds eind jaren ’80 op het Smakkelaarsveld. Deze plek wordt momenteel opnieuw ingericht en er is gekeken of het werk behouden kan blijven, maar dat bleek niet mogelijk. De sculpturen zouden volgens de gemeente in de nieuwe omgeving namelijk niet tot hun recht komen.

Er is daarom gezocht naar een nieuwe plek en in november vorig jaar wed bekend dat Zeelandschap zou verhuizen naar Park de Watertoren in Overvecht. “Park de Watertoren biedt een plek zoals oorspronkelijk door de kunstenaar bedoeld was met zijn kunstwerk: bakens in de ruimte”, was destijds te lezen in een brief aan de raad.

Het kunstwerk bestaat uit vier elementen, waarvan één deel zit vastgemetseld aan de kademuur. Dit element kon volgens de gemeente niet meeverhuizen en zou daarom op den duur worden verwijderd.

Karakteristiek

Pepijn Zwanenberg van GroenLinks noemt de verplaatsing van het werk ‘prima nieuws’, omdat het ‘karakteristieke kunstwerk’ de afgelopen jaren al bijna niet te vinden was in de ‘bouwput van het Smakkelaarsveld’. “Het is dus mooi dat het werk weer komt te staan op een plek waar het goed tot zijn recht komt, al is die plek minder prominent”, aldus Zwanenberg.

Wat de fractie van GroenLinks echter ‘bevreemdt’ is dat één element niet meegaat naar Overvecht. De partij heeft een keramiekdeskundige geraadpleegd en deze zou hebben gezegd dat er meerdere manieren zijn om het vierde element te redden.

Ultieme poging

“Zoals het verwijderen (loszagen) en herplaatsen van het hele muurdeel met het kunstwerk, de muur in delen zagen met aan de voorzijde de tegels of vanaf de achterzijde de muur langzaam maar zeker wegslopen zodat de tegels vrijkomen.”

Zwanenberg vindt dat het werk een ‘ultieme’ poging verdiend om compleet te blijven. Middels schriftelijke vragen roept hij het college op nader onderzoek te doen om te kijken of het werk van David van de Kop straks weer in zijn totaliteit in Overvecht te zien kan zijn.