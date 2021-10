Groot deel van collectie Volksbuurtmuseum straks digitaal in te zien bij Het Utrechts Archief

Een groot deel van de collectie van het Volksbuurtmuseum is straks digitaal te bekijken. Hiervoor is het museum een samenwerking met Het Utrechts Archief aangegaan.

Het Volksbuurtmuseum is onder meer in het bezit van interviews met bewoners van Wijk C, reclamemateriaal uit de 19e eeuw en aquarellen van de kunstenaar Grolman. Het gaat om duizenden bronnen over de Utrechtse geschiedenis en volkscultuur.

Om ervoor te zorgen dat de collectie goed bewaard blijft en digitaal beschikbaar wordt, hebben Het Utrechts Archief en het Volksbuurtmuseum de handen ineengeslagen. Het startschot hiervoor werd afgelopen week gegeven met de publicatie van het eerste gedigitaliseerde archiefstuk.

Bruikleen

De komende jaren wordt nog een groot deel van het archief van het Volksbuurtmuseum gedigitaliseerd. De collectie wordt in langdurige bruikleen gegeven aan Het Utrechts Archief, waar de originelen worden opgeslagen in de depots.

Het gaat onder andere om een fotoverzameling van zo’n 6.000 afbeeldingen die een beeld van Wijk C in de 20e eeuw laten zien, 248 interviews met mensen uit Wijk C, reclame- en handelsdrukwerk van bedrijven uit Wijk C en de verzameling documentatie, prenten, tekeningen en schilderijen van de in Wijk C geboren kunstschilder J.P.C. Grolman (1841-1927).

De gedigitaliseerde stukken zijn te zien op de website van Het Utrechts Archief.