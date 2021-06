Grootste Apple-museum van Europa opent in Utrecht

Het grootste Apple-museum van Europa gaat de deuren openen in Utrecht. In de ruim vijfduizend objecten tellende collectie van het nieuwe museum in The Wall bevinden zich nagenoeg alle Apple-producten, van 1977 tot nu waaronder diverse bijzondere exemplaren die uitsluitend in de Verenigde Staten zijn uitgekomen.

Het museum is een initiatief van Ed Bindels, oprichter en eigenaar van Apple-winkel Amac. Bindels: “Apple loopt als een rode draad door mijn professionele leven en mijn verzameldrang begon al vroeg. Vóór de oprichting van Amac in 2005, toen ik nog voor een andere computerwinkel werkte, had ik bijvoorbeeld al een Macintosh portable op zolder staan. Dat ‘portable’ was relatief, het is een joekel van een apparaat dat door de loodaccu loeizwaar is. Geweldig om die nu te zien naast de huidige MacBooks.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Apple Museum Nederland in Westerbork

In de loop der jaren breidde Bindels zijn verzameling uit. Bij de verschillende overnames van andere Apple Premium Resellers kocht hij verzamelingen op met de rest van de boedel. “Tijdens corona, toen voor een deel van de tijd onze 50 winkels dicht waren, ben ik me serieus gaan focussen op het completeren van de collectie.” Zodoende maakte Bindels kennis met het bestuur van Apple Museum Nederland in Westerbork.

Het vinden van goede vrijwilligers en het noodgedwongen sluiten door de coronacrisis in combinatie met de hoge huur van het pand, deden het bestuur van dit museum in Westerbork besluiten de collectie in beheer te geven bij het nieuwe Apple-museum van Bindels in Utrecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Bestuursvoorzitter Izaäk Buwalda: “Wij hadden als stichting één doel: het bij elkaar houden van de verzameling, zodat zo veel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Het is verdrietig dat het museum uit Drenthe moet verdwijnen, maar de collectie krijgt nu een mooie nieuwe bestemming waar dit doel kan blijven gewaarborgd.”

Duizenden bezoekers

Het Apple Museum in Westerbork ontstond in 2012 uit een verzameling van een familie die deze niet langer in huis kon herbergen. In de loop der jaren werd de verzameling uitgebreid met donaties. De museumcollectie bestaat niet alleen uit Apple-apparatuur, maar tevens uit een complete bibliotheek met handleidingen, zeldzame posters en nagenoeg alle software die Apple ooit heeft uitgebracht.

Voor corona kwamen er tussen de 3000 en 5000 bezoekers per jaar. Bindels: “In bijna 10 jaar is door vele vrijwilligers hard gewerkt om deze prachtige verzameling op te bouwen. De collectie zal dan ook ondergebracht worden in nieuwe stichting die zorg zal dragen voor het in stand houden van de collectie en deze toegankelijk maken voor een breed publiek. Verschillende vrijwilligers van Westerbork hebben zich al gemeld.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nieuwe museum Utrecht

De Apple-ondernemer is van plan het nieuwe museum mooi in te richten. Bindels: “Ik wil geen stapel pallets met oude computers, maar een mooi tentoongestelde collectie in een vakkundig vormgegeven ruimte met verhaallijnen, want die zijn er meer dan genoeg. Zoals NeXT dat door Steve Jobs werd opgericht na zijn vertrek bij Apple in 1985 en dat grote invloed heeft gehad en onmisbaar is binnen het verhaal van Apple.”

De objecten worden straks in het tijdsbeeld geplaatst. Wat maakte de eerste iPhone bijvoorbeeld zo populair? Bindels: “Dat zou je kunnen uitleggen door te tonen wat er tussen 2000 en 2007, vóór de introductie van de eerste iPhone, aan mobiele telefonie op de markt was.” Hetzelfde geldt voor computers en andere apparatuur. “Pas dan kun je zien wat Apple allemaal teweeg heeft gebracht. Meer dan eens brak Apple met alles wat er ooit gemaakt was.”

Een groot deel van de objecten wordt de komende periode gerestaureerd. Bindels: “Niet alles hoeft aan te staan, maar het is natuurlijk wel te gek als bezoekers straks op een Macintosh uit 1984 of een Apple II kunnen werken.”

Er ontbreken een paar pareltjes in de collectie: zoals de originele Apple I, waar maar 60 exemplaren van bekend zijn en die nu voor 1,5 miljoen dollar te koop is. Daarvan wordt overigens wel een replica tentoongesteld. Ook ontbreken de originele Apple Lisa 1 (die nagenoeg allemaal zijn omgebouwd tot Lisa 2/Macintosh XL), de NeXT Cube en een Macintosh TV nog. Het museum moet begin volgend jaar de deuren openen voor het publiek.