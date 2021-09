Grote Gouden Kalf van Nederlands Film Festival staat weer in Utrecht

Het grote Gouden Kalf, het symbool van het Nederlands Film Festival (NFF), is dinsdag weer op de Neude in Utrecht geplaatst. Vrijdag begint het festival en het NFF duurt tot en met zaterdag 2 oktober.

Dit jaar wordt de 41e editie van het NFF georganiseerd. Net zoals voorgaande jaren worden er weer onder andere nieuwe speelfilms, documentaires, animaties, korte films en series vertoond. Ondanks dat het filmfestival in Utrecht plaatsvindt, doen bioscopen en filmtheaters in het hele land mee. Ook zijn er online nieuwe producties te zien.

Onderdeel van het NFF is de uitreiking van de Gouden Kalveren. In verschillende categorieën, waaronder beste film, beste regie, beste scenario, beste camera en beste hoofdrol maken acteurs, makers, schrijvers en andere professionals kans op zo’n gouden beeld. Voor het eerst is dit jaar het onderscheid tussen ‘mannen’ en ‘vrouwen’ afgeschaft.

Maandag zijn in de Vinkenburgstraat de Gouden Tegels onthuld van de acteurs Beppie Melissen (Beste actrice 2020 voor de film Kapsalon Romy) en Shahine El-Hamus (Beste acteur voor de film De belofte van Pisa). Zij zijn als 48e en 49e handafdruk vereeuwigd op de NFF Filmboulevard.