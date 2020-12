Guido Weijers geeft in januari in Beatrix Theater Utrecht proefvoorstelling voor 500 man

Guido Weijers geeft in januari in het Beatrix Theater Utrecht een proefvoorstelling voor 500 toeschouwers. Het kabinet gaf dinsdag tijdens de persconferentie groen licht voor experimenten in onder meer de kunst- en cultuursector.

Weijers geeft in januari zijn Masterclass Geluk. Tijdens de voorstelling wordt data verzameld en onderzocht die moet gaan helpen bij het heropenen van de kunst- en cultuursector. “Meten is weten. Tot nu toe mochten we niets testen omdat we niet weten of dat veilig is. En hoe komen we dat te weten? Door te testen, maar dat mocht niet”, schrijft Guido Weijers op Facebook. “We zaten in een vicieuze cirkel. Dus goed dat het kabinet nu ook de noodzaak ziet en gaat kijken wat er WEL kan.”

Weijers hoopt dat de tests gaan zorgen voor enig perspectief in de theaterwereld en evenementenbranche. “Ik ben dankbaar en trots dat ik daar onderdeel van ben.”

De exacte datum voor de voorstelling wordt later bekendgemaakt. Mensen die mee willen werken aan de test kunnen zich al wel inschrijven op de website van Guido Weijers.