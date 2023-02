Hans Gommer nieuwe stadscomedian van Utrecht: ‘Waarom niet wat meer lachen?’

De Utrechtse Hans Gommer is de nieuwe stadscomedian van Utrecht. In 2021 riep het Utrecht International Comedy Festival (UICF) het ambt van stadscomedian van Utrecht in het leven. Patrick Meijer werd de eerste stadscomedian, een ‘wereldprimeur’ volgens het festival. Tijdens datzelfde festival eind deze maand geeft Patrick de figuurlijke ambtsketen door aan Hans.

Twee jaar geleden werd Patrick aangewezen als stadscomedian. “Hij was degene die in moeilijke tijden de sfeer er toch nog in wist te houden en was voor de inwoners van Utrecht een licht in de pandemie, waar bewoners van buiten de stadsgrenzen zichzelf maar moesten proberen op te vrolijken”, schrijft het UICF. Zo gaf Patrick toen de eerste Oudegrachtconference.

Volgens het festival is een stadscomedian een welkome toevoeging aan Utrecht. “In roerige tijden die bol staan van crises, is het broodnodig om humor als tegenwicht te bieden”, zo luidt de uitleg.

“Juist dicht bij huis! Want waarom zouden we als stad niet wat meer lachen? Vaak wordt bij officiële gelegenheden de stadsdichter uitgenodigd om een serieus woord te spreken tot de menigte of een diepe overpeinzing te delen. Daar is niks mis mee, maar het kan natuurlijk ook geen kwaad om met een knipoog te kijken naar de stad en wat zich er afspeelt.”

‘Falen of stralen’

DUIC sprak Hans al eens eerder uitgebreid voor de rubriek Utrecht Volgens, onder meer over zijn werk als comedian. “Comedy is een mix tussen dingen die niet lukken en dingen die wel lukken”, vertelde hij toen. “Als een grap niet valt, sterf je van binnen. Maar als er weer gelachen wordt, worden je levens weer aangevuld. Het is net een soort computergame, maar dan in real life.”

Comedy heeft hem scherper en brutaler gemaakt, zei hij. “Fouten maken vind ik tof. Ik zeg altijd: honderd procent falen of stralen. Speel je op safe, blijf je altijd een zesje of zeventje. Wil je een negen worden? Probeer het gewoon. Dan ga je een paar keer op je bek, maar daar leer je heel veel van.”