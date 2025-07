Herkomst van de Nicolaas Beetsstraat

Als je vanaf de Bartholomeusbrug schuin de Catharijnesingel oversteekt, kom je uit in de 180 meter korte Nicolaas Beetsstraat. De straat ligt in de Utrechtse wijk Hooch Boulandt.

Het was vroeger een landbouwgebied en kreeg zijn naam vanwege de iets hoger gelegen grond aan de westzijde van de Catharijnesingel. In de 19e en 20e eeuw vestigden zich hier diverse instellingen, waaronder het gebouw voor neurologie en psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis, het voormalige Gemeentelijk Energie- en Vervoerbedrijf en het ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte.

In de afgelopen decennia veranderde de straat in een rustige woonomgeving, al is het onzeker of die rust blijft. Er bestaan plannen voor een fietstunnel onder het spoor richting Boorstraat. De gemeente raamde de kosten in 2023 op 40 miljoen euro, maar het is nog onduidelijk of de tunnel er daadwerkelijk komt.

De straat zelf is vernoemd naar Nicolaas Beets (1814–1903), bekend als schrijver van Camera Obscura, dat hij uitbracht onder het pseudoniem Hildebrand. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Utrecht, waar hij vanaf 1854 predikant was. Later werd hij hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Beets was maatschappelijk betrokken en actief in diverse culturele en sociale organisaties, waaronder de Utrechtse afdeling van de Maatschappij ter Bevordering van de Afschaffing der Slavernij. Ook pleitte hij voor de aanleg van een waterleiding om cholera te bestrijden Beets overleed in 1903 in Utrecht. Zijn graf op Soestbergen werd in 2016 gerestaureerd. Zijn voormalige woonhuis aan de Boothstraat 6 huisvest nu een afdeling van de Universiteit Utrecht.