Het advies is binnen: deze Utrechtse culturele instellingen gaan jaarlijks 13,8 miljoen euro verdelen

Eens in de vier jaar wordt bepaald welke culturele instellingen subsidie van de gemeente Utrecht krijgen. Dit jaar loopt die vierjarige termijn af en moet er dus besloten worden wie er vanaf 2021 tot 2024 geld krijgen van de gemeente. Meer dan 80 instellingen hebben een aanvraag gedaan. Vandaag is het rapport verschenen waarin te lezen is welke Utrechtse organisaties 13,85 miljoen euro moeten verdelen.

De ruim 80 Utrechtse organisaties – Centraal Museum, Stadsschouwburg, ‘t Hoogt en TivoliVredenburg hebben een uitzonderingspositie – hebben voor de periode 2021-2024 cultuursubsidies aangevraagd voor een totaalbedrag van 18,7 miljoen euro. Er is echter maar 13,8 miljoen euro beschikbaar. Daarom heeft een commissie moeten kijken welke organisaties volgens hun het geld moeten krijgen, en welke niet. Dit deden zij aan de hand van de cultuurnota Kunst kleurt de stad. 22 organisaties krijgen een negatief advies.

Een paar opvallende zaken

Zo heeft de Bibliotheek Utrecht 51.000 euro per jaar aangevraagd voor een extra project naast de reguliere activiteiten, maar luidt het advies om er geen geld voor te geven. Het plan is van onvoldoende kwaliteit.

De commissie laat ook weten zich grote zorgen te maken over de plannen van poppodium Ekko. Vanwege financiële druk kiest het podium namelijk voor meer mainstreammuziek. De commissie is bang dat Ekko haar onderscheidend vermogen kan kwijtraken. Ook is de organisatie van Ekko ‘zeer kwetsbaar’ en onvoldoende in staat gebleken om tegenslagen te verwerken. Omdat Ekko echter zeer waardevol voor de stad kan zijn adviseert de commissie wel om 480.044 euro per jaar vrij te maken, maar daar strenge voorwaarden bij op te leggen.

Het International Literature Festival Utrecht krijgt een positief advies, maar scoort een zware onvoldoende op het gebied van inclusie. Volgens de commissie presteert ILFU slecht op dit gebied. “De commissie betreurt het dat een vernieuwende aanpak op het gebied van inclusie ontbreekt. Met de huidige aanpak wordt dit onderdeel juist geïsoleerd en niet geïntegreerd in de gehele reguliere programmering.”

De Metaal Kathedraal kreeg de afgelopen vier jaar geld. Maar nu luidt het advies om dit niet te doen. De plannen zouden weinig overtuigend zijn en te utopisch ingestoken en er ontbreekt realiteitszin. Ook Monobanda kreeg de afgelopen jaren subsidie, nu moet dat stoppen. Hoewel de activiteiten van toegevoegde waarde zijn wekt het net te weinig vertrouwen voor een vierjarige subsidie. Ook Rosa Ensemble hoeft niet meer te rekenen op geld. De commissie heeft ernstige twijfels bij de plannen.

Museum van Zuilen kan wel de komende vier jaar gaan bouwen. Het museum zit op een nieuwe locatie, de Werkspoorfabriek, en de commissie denkt dat dit een positieve ontwikkeling is. De plannen zijn voldoende en daarom zou er ruim 55.000 euro per jaar vrijgemaakt moeten worden.

Ook het What You See Festival, in 2018 voor het eerst georganiseerd, krijgt een positief oordeel. Dit vijfdaagse kunstfestival agendeert actuele thema’s rondom gender en identiteit.

Voor de rest zijn er veel initiatieven die voor het eerst geld vragen in het kader van de cultuurnota waar de commissie twijfels bij heeft. Deze krijgen dan ook een negatief advies. Ook zijn de gevolgen van de coronacrisis niet meegewogen in de adviezen.

Voorzitter van de adviescommissie, Ernestine Comvalius vertelt: “We kunnen ons verheugen op initiatieven die de stad de komende vier jaar gaan inkleuren, met voldoende ruimte voor verfspatten buiten de lijntjes die de stad een eigen karakter geven. Met deze instellingen bieden we Utrecht een rijk geschakeerd palet aan kunst en cultuur van hoogwaardige kwaliteit.”

Hoe nu verder?

De volgende stap is dat het gemeentebestuur een besluit neemt over de cultuursubsidies. Wethouder Anke Klein: “Dit advies helpt ons de juiste beslissingen te nemen voor Utrecht. Kunst kleurt de stad en biedt ons hoop en perspectief. En dat is juist nu wat we hard nodig hebben.”

Na goedkeuring van de begroting 2021 – in november 2020 – door de gemeenteraad weten de culturele instellingen definitief hoeveel geld zij van de gemeente kunnen verwachten.

Zelf het rapport lezen? Dat kan hier (PDF)