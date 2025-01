Het demonstratierecht, aanpassen of afblijven?

Het demonstratierecht staat ter discussie. Mag iedereen demonstreren op de manier waarop hij of zij wil? Of moet er meer regels komen, bijvoorbeeld om overlast te verminderen? Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel, zei in augustus dat hij wil laten onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn. Het is een lastige kwestie, want het demonstratierecht is een grondrecht. Dat betekent dat iedereen mag demonstreren. Wat betekent dit allemaal voor Utrecht? HUB Utrecht onderzoekt het.