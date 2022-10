Het eerste spel van Utrechtse Vicky meteen uitgeroepen tot beste familiespel van 2022

“Onwerkelijk, maar ook heel tof.” Zo beschrijft de Utrechtse Vicky Trouerbach het gevoel dat ze had toen ze hoorde dat haar spel is uitgeroepen tot beste familiespel van 2022. Helemaal bijzonder omdat het voor het eerst was dat Trouerbach een spel maakte. Ondertussen staat haar hele leven in het teken van spellen.

In oktober vorig jaar zag ze een oproep van uitgever Jolly Dutch: wie er nog goede idee had voor een spel. Trouerbach die zelf graag spellen speelt liep al langer met een plan rond en besloot het op te sturen. “Mijn concept werd geselecteerd en samen zijn we het verder gaan uitwerken.” Een paar maanden later lag de eerste proefversie er.

Bij het spel Click! The Great Wall staan de spelers als het ware op de Chinese Muur. Uiteraard wil iedereen op die plek de beste foto’s maken om mee terug naar huis te nemen. In het spel moeten de spelers daarom op zoek naar de beste compositie voor hun foto. Hiervoor wisselen, schuiven en speuren ze wat af met de speciale compositiekaarten. Heb je het perfecte plaatje? Dan roep je ‘Click!’ om de foto te maken. Maar er zit een addertje onder het gras: de andere spelers met een scherp oog kunnen je voor zijn. En ook voor de riksja vol met toeristen moet je uitkijken, die wil je niet in het plakboek hebben.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Zodoende was het Trouerbach gelukt om van haar eerste plan voor een spel meteen een succesverhaal te maken. “Daar was ik al heel blij mee, dat ik gewoon echt een spel had gemaakt.” Maar het verhaal gaat nog verder. Elk jaar komt een jury van spellendeskundigen, verkopers, kinderpsychologen en fanatieke spelers bij elkaar om de winnaars van Speelgoed van het Jaar 2022 te kiezen. In verschillende categorieën kunnen spellenmakers insturen. “Jolly Dutch stuurt ook elk jaar meerdere spellen in, waaronder dit jaar ook Click! The Great Wall”, vertelt Trouerbach.

De jury bleek onder de indruk van Click! The Great Wall en won in de categorie Familiespellen voor 10 jaar en ouder. “Heel onwerkelijk”, beschrijft Trouerbach het belletje dat ze kreeg waarin verteld werd dat ze gewonnen had. Vaak winnen spellen uit het buitenland die vertaald zijn, maar deze keer dus gewoon een spel uit Utrecht.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De jury was lovend over het concept en de vormgeving van het spel. “Het spel heeft leuk vrolijk artwork en de riksja met de vervelende toeristen geeft ook een leuke dimensie aan het spel, met een klein beetje memory. Het is namelijk handig als je onthoudt wat er onder de riksja voor kaart ligt, zodat wanneer hij vrijkomt, je misschien wel meteen Click kan roepen. Je bent dus ook tijdens de beurten van andere spelers actief. En met de actiekaarten probeer je het spel daarbij ook nog te beïnvloeden in jouw voordeel. Dit alles maakt Click! een heel leuk en gezellig spel om met elkaar te spelen.”

Ondertussen staat het hele leven van Trouerbach in het teken van spellen. Ze is grafisch vormgever en mede door het succes van haar spel werkt ze nu zelf bij Jolly Dutch. Of ze al bezig is met haar volgende spel? “In mijn hoofd zeker, en natuurlijk met mijn werk ben ik de hele dag bezig met spellen. Mijn hele leven draait erom.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.