Het Gouden Kalf staat weer in Utrecht, NFF in aantocht

Het Gouden Kalf staat weer op zijn sokkel naast de Stadsschouwburg. Het symbool van het Nederlands Film Festival (NFF) is voor de 45e keer op zijn plek gehesen. Vanaf vrijdag 26 september zijn er in de stad weer premières en activiteiten rondom de Nederlandse film. Op vrijdag 3 oktober wordt het afgesloten met het Gouden Kalveren Gala – waarna het kalf weer op stal mag.

Iets voor een uur parkeert de vrachtwagen voor de schouwburg. De sokkel in de laadbak, het kalf op een aanhanger. Een flinke menigte ziet de chauffeur, al veertien jaar dezelfde, koeltjes uitstappen en aan zijn klus beginnen. De spanbanden gaan los. Eerst zweeft de sokkel door de lucht. Daarna gaan de kabels om de poten van het kalf en aan de kettingen vast. Een half uur nadat hij komt aanrijden, klinkt applaus. Het beeld staat op zijn plek.

Het is de eerste editie van het NFF sinds de zes ton subsidie vanuit de gemeente is stopgezet. Een bezuiniging die de organisatie rauw op het dak viel. “Wij zijn stomverbaasd door dit advies”, liet de organisatie destijds weten. “Ruim vier decennia is het Nederlands Film Festival geworteld en gegroeid in Utrecht.”

Nieuw programma

Het gat van zes ton is deels gedicht, maar het festival heeft zich genoodzaakt gezien in de programmering te snijden. “We doen minder, met minder mensen”, zegt Marjolijn Bronkhuyzen, zakelijk directeur van het festival. “Daardoor zijn we harder gaan werken. Door te snijden is het festival teruggebracht tot de kern.”

De publieke programma’s Forum van de Regisseurs, Junior Gouden Kalveren Gala en NFFx030 zijn komen te vervallen. Voor professionals vervallen de Holland Film Meeting en de NFF-conferentie. Ook filmhuis Slachtstraat is vervallen als festivallocatie. “Tijdens de vijftigste editie, over vijf jaar, hopen we weer het volledige programma te kunnen draaien”, aldus Bronkhuyzen.

Festival voor iedereen

Nieuw is dit jaar een rode catwalk die rondom het standbeeld van het Gouden Kalf is neergezet. Borden met foto’s vertellen de geschiedenis van het festival. Ook is er een grote plattegrond met de locaties waar het festival plaatsvindt. Het is een poging de Utrechters meer bij het festival te betrekken.

Wie alleen denkt aan het Gouden Kalveren Gala, krijgt misschien het idee dat het een festival is voor acteurs en regisseurs in een chic pak. Een misverstand, zegt Bronkhuyzen. “Het festival is toegankelijk voor iedereen, en we doen ons best om de verbinding met de Utrechters te versterken. We hebben 250 voorstellingen waar iedereen naartoe kan.”