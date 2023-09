Het Gouden Kalf staat weer op het grasveld voor de Stadsschouwburg in Utrecht

De grote variant van het Gouden Kalf is weer neergestreken op het grasveld voor de Stadsschouwburg in Utrecht. Het beeld werd woensdag op een aanhanger achter een vrachtwagen de stad ingereden en via een hijskraan op zijn sokkel gezet. Het kalf blijft staan tot het eind van het Nederlands Film Festival (NFF) dat vrijdag begint.

De Utrechtse regisseur Jos Stelling was in 1981 de initiatiefnemer van de Nederlandse Filmdagen dat later werd omgedoopt tot het Nederlands Film Festival. Sinds deze eerste editie worden er ook al Gouden Kalveren uitgereikt in verschillende categorieën.

Het grote Gouden Kalf dat nu weer in de stad staat was er niet vanaf het begin bij. Dit exemplaar werd namelijk in 2007 gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Theo Mackaay, tevens de bedenker en maker van de kleine Gouden Kalveren die uitgereikt worden tijdens het NFF.

Utrecht

Vrijdag begint het Nederlands Film Festival en het evenement krijgt dit jaar een extra Utrechts tintje. Behalve dat Utrecht de standplaats is, is er dit jaar ook een NFFx030, waar meerdere culturele organisaties, podia en makers uit de stad aan meedoen. Ook komt er een Utrechtdag. “Om een ode te brengen aan Utrecht als Filmhoofdstad”, aldus de organisatie.