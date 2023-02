Het gratis festival TREK strijkt weer neer in het Griftpark in Utrecht

Het Griftpark wordt van 25 tot en met 29 mei omgetoverd tot een foodfestival dat gratis te bezoeken is. TREK is naar eigen zeggen het grootste rondreizende foodfestival van Nederland.

Op het festival staan verschillende foodtrucks met streetfood en gerechten van over de hele wereld. Er is een wijnterras, biergarten en cocktailbar. Dit jaar wordt daar een ‘sangria & bubbels bar’ aan toegevoegd.

Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan entertainment met onder meer optredens van kleinkunstenaars, theatermakers en muzikanten uit de regio. In de avonduren kan er gedanst worden op liedjes uit de jaren 80 of tijdens de silent disco.

Acht stadsparken

Het festival reist van 11 mei tot en met 10 september door het land en strijkt neer in acht stadsparken in Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Amsterdam, Den Bosch en Den Haag.

TREK is gratis toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden.