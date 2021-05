Het is onbegrijpelijk, maar musea, theaters en concertzalen blijven dicht!

Pretparken, dierentuinen, terrassen, sportscholen en zelfs sekswerkers mogen weer klanten ontvangen. Alles gaat open, behalve de culturele sector, bizar.

Hutjemutje aapjes kijken in een dierentuin, een wagon vol mensen van de achtbaan af, met z’n allen zweten in de sportschool, alles mag, maar naar een schilderij kijken kan nog niet en ook naar een concert gaan is uitgesloten. Ik gun iedere branche het beste, maar het lijkt erop dat de regering denkt dat heel Nederland heeft gewacht op het opengaan van dierentuinen en pretparken.

Ieder zijn plezier

Gooi die pretparkdeuren maar open en laat de massa maar binnenstromen, van mij mag het. Maar gereguleerd museumbezoek lijkt mij, in de wetenschap dat het Covid virus nog niet helemaal is uitgeroeid, veel gezonder. Deze regering heeft de culturele sector als onbelangrijk in de onderste lade geschoven. In mijn ogen een onbegrijpelijke beslissing. Natuurlijk gun ik iedere branche en iedereen zijn vrijheid, maar een plausibele reden waarom musea en concertzalen gesloten blijven heb ik niet gehoord.

Brood en spelen

Vooral ouderen zijn de dupe van dit besluit, zij hebben echt niet zitten wachten op de opening van De Efteling om daar in een Vliegende Hollander te kunnen stappen. Ouderen willen weer genieten van een schilderij , sculptuur, concert of een antieke trein, bovendien zijn zij veelal al gevaccineerd en behoren niet langer tot een risicogroep. De stappen die dit kabinet zet maken duidelijk dat de culturele sector voor hen geen hoofdzaak is. Liever geven ze de natie vertier, sport en spelen. Maar de natie bestaat uit meer dan alleen pret- en dierenpark liefhebbers.

Gooi de deuren naar de culturele sector open

Laat diegene die snakken naar museum of concertbezoek niet langer wachten en laat musea en concertzalen niet langer snakken naar bezoek. Haal cultuur uit de onderste lade en behandel het niet langer als een sector die er niet toe doet.

Marcel Gieling