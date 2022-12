Het jaar van Le Guess Who? Onderscheidingen, afscheid en een jubileumeditie

De 15e jubileumeditie van het Utrechtse festival Le Guess Who? werd volgens de organisatie door bijna 18.000 mensen uit vijftig verschillende landen bezocht. Naast het jubileum, was het om meer redenen een bijzondere editie. In 2020 werd het evenement op het laatste moment geannuleerd, vorig jaar moest halverwege het weekend de programmering worden omgegooid door nieuwe coronaregels. Dit jaar kon als vanouds groots uitgepakt worden, nam medeoprichter Johan Gijsen afscheid en kregen hij en de andere oprichter Bob van Heur een onderscheiding.

“We kijken terug op een heel soepele en fijne editie van Le Guess Who?”, zegt de huidige artistiek directeur. “Na 2021 was het heerlijk om weer een normale editie te mogen draaien. We zijn, mede door de 2021-editie, als team alleen maar beter op elkaar ingespeeld.” Vorig jaar moest het festival binnen een aantal uur helemaal omgegooid worden, omdat de organisatie die zaterdag plotseling te maken kreeg met nieuwe coronamaatregelen. Bob had toen “enkel lovende woorden voor het team, de vrijwilligers, de artiesten, de volledige crew en iedereen in Utrecht die welwillend en vol energie de plannen binnen vier uur volledig wisten om te gooien om het festival alsnog doorgang te kunnen geven”.

Dit jaar was volgens hem opnieuw een bewogen jaar. “Maar gelukkig ook één waar we eindelijk na twee jaar ook weer echt vooruit konden kijken”, zegt hij. “Het feit dat we als team weer met elkaar op kantoor konden zijn om aan een ‘normale’ Le Guess Who? te werken was heerlijk.”

Tekst gaat verder onder de foto

Afscheidscadeau

Ook ontvingen hij en Johan dit jaar een Maartenspenning voor hun ‘buitengewone inzet’ voor de cultuursector van de stad Utrecht. “Zeer onverwacht, maar een prachtige erkenning van het al het werk dat we afgelopen zestien jaar samen met het team, partners en de stad in dit festival hebben gestoken.”

Daar is Johan het mee eens, ook al voelt zo’n prijs volgens hem ook wat ongemakkelijk. “Ik ben niet vals bescheiden, want ik heb echt wel door wat we bereikt hebben en wat voor impact Le Guess Who? heeft, ook internationaal. Aan de andere kant denk ik: het was mijn werk. Dat heb ik heel gepassioneerd uitgevoerd. Ik blijf erbij dat we dit met de stad hebben gedaan. Dat vind ik al vanaf het begin. We zijn altijd bezig geweest om de stad erbij te betrekken. Utrecht heeft het festival al snel omarmt. Het is een festival van de stad geworden.”

De twee oprichters van het Utrechtse festival kregen de onderscheiding van burgemeester Sharon Dijksma begin december op het afscheidsfeest van Johan. “Toen de burgemeester er was, had ik al wel een vermoeden”, zegt Johan. “Ik vind het heel gaaf dat Bob en ik allebei een Maartenspenning kregen. Het is iets bijzonders. Het is een fantastisch mooi afscheidscadeau.”

Tekst gaat verder onder de foto

Het festival zelf kreeg al meerdere prijzen, waaronder een voor het beste popfestival van Nederland en kortgeleden ook de prestigieuze European Jazz Network Award for Adventurous Programming. Bob sleepte de prijs voor Beste Programmeur in de wacht.

‘Een stukje van mijn identiteit’

Dit jaar was het festival van 10 tot en met 13 november op verschillende plekken in de stad. Voor het eerst liep Johan er niet rond als de algemeen directeur, maar als bezoeker. “Ik had veel minder te doen als andere jaren, dus ik heb nu ook echt beleefd wat bezoekers beleven. Ik vond het heel fijn om het een keer van de andere kant mee te maken. Ik ben heel blij dat ik dat de komende jaren vaker mag doen.”

Toch voelde het ook dubbel, vervolgt Johan. Want hoewel hij honderd procent achter zijn beslissing staat om afscheid te nemen als directeur, voelt het ook best een beetje verdrietig. “Het zou gek zijn als dat niet zo zou zijn. Bob en ik hebben heel veel passie in Le Guess Who? gestoken. Dus het is ook een stukje van mijn identiteit geworden.”

Een goed optreden waar Johan half november bij was, was dat van de Amerikaanse hiphopgroep clipping. In de Ronda in TivoliVredenburg stond hij tussen het publiek. “Ik vond dat een van de tofste shows die ik de afgelopen jaren gezien heb”, zegt hij. “Het ging he-le-maal aan. Het was misschien niet de meest bijzondere van het festival, maar ik vond het een hele goede hiphopshow. Ik heb er enorm van genoten.”

Zestiende editie

Op dit moment is de organisatie van Le Guess Who? onder meer druk bezig met het regelen van een opvolger voor Johan. Volgens Bob gaat dat goed. “Begin volgend jaar zullen we hiermee naar buiten komen, maar ik ben zeer verheugd met de ontwikkelingen hieromheen”, zegt hij. Ook wordt er natuurlijk hard gewerkt aan het festival dat is 2023 plaatsvindt.

Op 9 november volgend jaar begint alweer de zestiende editie. “Momenteel zijn we curerende artiesten aan het vastleggen en met programmapartners veel ideeën aan het bespreken”, zegt Bob. “Ons online platform Cosmos zal verder ontwikkeld worden. Daar zien we veel mogelijkheden en kansen voor, zowel lokaal als internationaal. En met U? (het gratis festival van Le Guess Who?) zullen we werken aan een diepere en bredere verankering in de stad.”