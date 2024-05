Het Maliebaanstation in Utrecht bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een nieuwe tentoonstelling

Het Maliebaanstation bestaat dit jaar 150 jaar. Het iconische gebouw in Utrecht is nu bekend als entree van het Spoorwegmuseum, maar heeft door de jaren heen verschillende functies gekend. Het jubileumjaar wordt gevierd met een nieuwe tentoonstelling, waarin wordt teruggeblikt op de bouw, het station door de jaren heen en de mensen die er woonden en werkten.

Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij heeft op 10 juni 1874 het Maliebaanstation in Utrecht geopend. In de tentoonstelling ‘Maliebaanstation 150 jaar’ blikt het museum terug op de lange geschiedenis. Het was de plek waar Utrechters konden opstappen op de trein naar Parijs, maar ook de plek waar Utrechtse Joden werden gedeporteerd naar de kampen. Een rijke geschiedenis waarover te leren valt in de nieuwe tentoonstelling.

Protesten

De keuze voor de plek van het station leverde destijds veel protest op. Het station werd te midden van een park gevestigd en omwonenden vonden dat dit ten koste ging van het wandelgebied. Ook waren zij bang voor overlast van het geluid van de treinen. Daarnaast was het KNMI bij Sonneborgh bang voor de verstoring van de meetapparatuur en vreesde de directeur van de nabijgelegen gevangenis dat de gedetineerden ontsnappingsplannen zouden maken.

Toch kwam het station en het floreerde. Het station genoot internationale bekendheid en het werd een belangrijke opstapplaats voor een rechtstreekse trein naar Parijs. Aan deze hoogtijdagen kwam een einde en het station sloot haar deuren voor reizigers in 1939. Wel werd het station nog gebruikt als goederenstation.

Een zwarte bladzijde

De Duitsers namen het Maliebaanstation in de Tweede Wereldoorlog in. Dat markeert een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het station. Vanaf hier werden Utrechtse Joden rechtstreeks naar Westerbork gedeporteerd.

Het Maliebaanstation werd na de oorlog een spoorwegmuseum. De officiële opening vond plaats in november 1954. Bijna alles van het oorspronkelijke station is weggehaald. Het Maliebaanstation werd in 2005 weer in originele staat teruggebracht en fungeert sindsdien als entree van het Spoorwegmuseum.

De tentoonstelling ‘Maliebaanstation 150 jaar’ is nog tot 1 november te bezoeken.