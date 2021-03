Het Noorderbad in Utrecht komt tot leven op nieuwe muurschildering

Het Noorderbad roept bij veel Utrechters herinneringen op en vanaf vandaag is het zwembad weer te bewonderen in de stad. Kunstenaarscollectief De Strakke Hand maakte een muurschildering van het bad op de kruising van de Blois van Treslongstraat en de Boisotstraat

Een aantal jaar geleden kwamen studenten die tijdelijk in de wijk woonden met het idee voor een muurschildering. Een groep betrokken buurtbewoners omarmde dit initiatief en hebben het plan voortgezet.

De buurtbewoners hebben contact gezocht met omwonenden, pandeigenaar (Mitros) en het wijkbureau Noordwest. Er zijn veel ideeën door de buurt aangedragen en er zijn verschillende concepten de revue gepasseerd. Van alle ideeën kwam het Noorderbad het meest naar voren.

Het zwembad heeft jarenlang een prominente plaats in de buurt ingenomen en was voor veel Utrechters een vaste stek. Het zwembad werd in 1934 als werkverschaffingsproject gebouwd en sloot de deuren in 1994.

Hoe en wat hebben de kunstenaars gemaakt?

Toen het zwembad in de jaren ’90 heeft moeten plaatsmaken voor huizenbouw is dit niet door alle wijkbewoners in dank afgenomen. Bij veel omwonenden roepen de herinneringen veel emoties op.

Michiel van De Strakke Hand vertelt: “Het leek ons mooi hier een blijvende herinnering voor te maken. Toen duidelijk werd dat we een ode aan het Noorderbad zouden gaan brengen zijn we in het Utrechts Archief gaan zoeken naar beeldmateriaal. We vonden veel mooie foto’s maar er was er één die er bovenuit stak; een foto waarbij een jongetje argeloos van de duikplank afspringt. Een echt voorbeeld van jeugdige onbezonnenheid. De foto ademde nostalgie en hier wilden we wat mee.”

Ontwerper Stefan heeft aan de foto zijn eigen draai gegeven. “Zo hebben we het oude logo weten te vinden wat we hebben nagebootst in de typografie en is het geheel opgemaakt uit blauwtinten. Een van de bewoners gaf aan dat we misschien nog een mooi special effect konden toevoegen. Dit werd de sequence – een rij opvolgende beelden. Deze herhaling zie je veel in skateboardmagazine-foto’s en leek ons een uitdaging om toe te passen. Deze suggestieve figuren, de plons en de bewegende duikplank zijn uit de losse hand geschilderd.”

De Strakke Hand is de afgelopen week bezig geweest met de schildering. Michiel vertelt: “Het is ongelofelijk hoeveel mensen naar ons toekomen om herinneringen en anekdotes te delen. Van het vroegere bad waar de jongens en meisjes nog gescheiden zwommen, tot het stiekem hekken klimmen om ’s nachts te zwemmen. En er komen mensen op leeftijd langs die elkaar ooit voor het eerst in het Noorderbad hebben ontmoet. Heel interessant en speciaal om al deze verhalen aan te horen 27 jaar na dato. Het is toch uniek hoe een stukje geschiedenis na zo’n lange tijd nog zoveel kan losmaken bij mensen?”

Het Kunstenaarscollectief is het afgelopen jaar vooral bezig geweest met werken op hoogte, waardoor ze minder op straatniveau stonden. “Het was weer genieten om middenin een wijk te schilderen. Voorafgaand aan de uitvoer stel je jezelf wel eens de vraag of iedereen dit ontwerp wel ziet zitten gezien het toch wat beladen onderwerp. Zonder uitzondering was iedereen vol lof en reageerde men enthousiast. Fijn om zoveel waardering te krijgen. Dat maakt ons werk extra speciaal.”

Kunnen we dit jaar nog meer verwachten van het collectief in Utrecht?

“We zijn het jaar afgetrapt met een nijntje schildering in Nieuwegein en een ontwerp van Kisman op de Draaiweg. De komende maanden zijn we bezig in Arnhem, Groenlo en Zwijndrecht. Daarna staan er twee hele speciale projecten in Utrecht op de agenda en wel in het centrum ditmaal.”

De Strakke Hand is met de uitvoer vijf dagen bezig geweest met gemiddeld vier man. De schilders die het werk hebben gemaakt zijn Stefan van den Heuvel, Roos ten Hoopen, Astrid Oud, Levi de Keijzer en Michiel Meulemans. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds van Wijkbureau Noordwest en Mitros. Over het geheel wordt een speciale coating ingewassen zodat het werk minimaal tien jaar in uiterst goede staat blijft.