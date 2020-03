Het podium na HKU – Femke Pluijm: ‘Je moet het zelf doen’

Eigenlijk lag het helemaal niet voor de hand dat Femke Pluijm (23) bij de master crossover creativity terecht kwam. Ze was op zoek naar een verdiepende cursus in ondernemerschap en toen wees iemand anders haar toevallig op deze master van HKU. “Die had alles wat mij gelukkig kon maken”, aldus Pluijm. “Omdat ik gelijk zo enthousiast werd, heb ik ook niet echt andere kunstopleidingen overwogen.”

Femke Pluijm is al van kinds af aan bezig met duurzaamheid en ondernemerschap. “Als jong meisje van elf zat ik al in de gemeenteraad om mij voor natuurbehoud en dierenwelzijn in te zetten”, vertelt Pluijm. De twee interesses leidden haar uiteindelijk naar een bachelor ‘international lifestyle studies’, een studie waar ze volledig haar ei in kwijt kon. “Ik dacht: hier ga ik het werkleven mee in. Ik heb een jaar als innovatiemanager gewerkt bij een duurzaam cateringbedrijf en vond het heel tof om de visie van het bedrijf om te zetten in een passende ‘branding’ zodat we het een goed podium konden bieden”, aldus Pluijm.

Na een jaar miste ze echter het ondernemerschap. Ze ging op zoek naar cursussen die verdieping konden bieden en stuitte per ongeluk op de master crossover creativity van HKU. “Het gaat over bezig zijn met je eigen fascinatie en je carrière op weg helpen”, legt ze uit. “Ze stimuleren je om het ondernemerschap in te gaan en om zelf je ideeën te realiseren. Daar krijg je veel handvatten voor: coaching, designsessies en inspiratiesessies van mensen uit het werkveld. Maar je moet het wel zelf doen”, vertelt Pluijm. “Dat trok mij aan: dat het zo praktisch is.”

Duurzame backpack

Door de opzet van de studie zat Pluijm ook in de klas met mensen van allerlei verschillende achtergronden. “De één wilde innoveren bij de politie, de ander deed onderzoek naar racisme en discriminatie”, licht ze toe. Daardoor konden ze elkaar ook goed helpen. “Ik wilde eerst een duurzame backpack ontwikkelen met zonnepanelen waardoor je apparaten kan opladen onderweg. Ik had alleen nog nooit iets aan elkaar genaaid. Een meisje dat textielwetenschappen had gestudeerd heeft me toen een middag geholpen en ik heb haar geleerd hoe ze het beste partners en klanten kon benaderen”, vertelt Pluijm. “Zo zijn we heel productief bezig geweest en zijn we allebei een stapje verder gekomen.”

Uiteindelijk is Pluijm niet verder gegaan met de backpack, maar met een ander product: ‘Dreamtraveller’. “Dat is een online filtersysteem dat boekingwebsites voor vakanties kunnen installeren, zodat je als klant altijd inzicht hebt in de meest duurzame optie die past bij jouw prijswensen”, legt Pluijm uit. HKU heeft na haar afstuderen geholpen om een subsidie van 25.000 euro binnen te slepen waarmee ze haar idee verder kan ontwikkelen.

Naast Dreamtraveller werkt ze ook aan haar eigen ‘branding bureau’ waarmee ze onder andere strategieën en huisstijlen ontwerpt voor duurzame bedrijven. Daarmee helpt Pluijm nog steeds duurzame ondernemers om hun producten of diensten op de markt te zetten. “Ik ben van mening dat duurzame producten en diensten gezien, gekocht en afgenomen moeten worden om echt een systeem te veranderen.” Het grafisch ontwerpen is iets wat ze zichzelf grotendeels heeft aangeleerd. “Tijdens mijn bachelor heb ik wel basislessen gehad en tijdens de master heb ik de ruimte gekregen om verder te ontwikkelen, maar ik heb veel zelf geleerd.” Dat past helemaal bij het levensmotto van Pluijm. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”, lacht ze. “Van Pipi Langkous. Ik kon eerst helemaal niks met het programma ‘Illustrator’ en nu maak ik zelf logo’s. Maar nog steeds moet ik veel leren hoor, altijd.”

