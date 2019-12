Het podium na HKU – Studio PMS: Kleding passen met virtual reality

Afstuderen zonder tastbare modecollectie, dat hadden Puck Martens (23), Merle Kroezen (27) en Suzanne Mulder (26) niet gedacht toen ze begonnen aan de studie Fashion Design bij HKU een aantal jaar geleden. Toch is dat precies wat er is gebeurd: ze zijn een studio gestart voor digitale kleding en advies.

Martens, Kroezen en Mulder zijn sinds het tweede jaar van de studie Fashion Design bevriend. Kort voor het afstudeertraject begon, bedachten ze dat het beter zou zijn om als collectief af te studeren. “We wisten van elkaar dat we verschillende dingen interessant vonden en in uiteenlopende dingen goed waren”, vertelt Mulder. “Door samen af te studeren konden we die facetten bundelen en een goede eindcollectie maken. In het begin dachten we dat nog steeds te gaan doen”, lacht Mulder. “Een echte modecollectie maken zoals de meeste afstudeerders dat doen.”

Het liep anders. Tijdens het afstudeertraject kwam het drietal terecht op een modebeurs om inspiratie op te doen. Daar zagen ze grote hallen vol kleding en ontwerpers. “Wij vroegen ons af: willen we hier wel aan bijdragen?”, aldus Martens. In plaats daarvan wilden de drie wat anders. “We wisten allemaal al langer dat de mode-industrie één van de meest vervuilende industrieën is”, vertelt Mulder. “We wilden experimenteren en kijken wat er nog meer mogelijk was dan het fysiek produceren van mode. En dan kom je al redelijk snel op digitalisering uit.”

VR en AR

De drie richtten uiteindelijk tijdens de studie samen Studio PMS op: een modebedrijf met twee onderdelen. Allereerst maken ze nog steeds een eigen modecollectie, maar ze doen dat zo veel mogelijk digitaal. Met virtual reality en augmented reality kunnen mensen zelfs de kleding passen zonder dat er een draad aan te pas is gekomen. Op die manier wil Studio PMS onder andere overproductie tegengaan. Door allerlei experimenten probeert het drietal te onderzoeken hoe mensen digitale kleding zoveel mogelijk kunnen ervaren. Niet door te voelen, maar door bewegingen te zien en met geluiden bijvoorbeeld.

Het tweede deel van het bedrijf richt zich op het ondersteunen en adviseren van andere modebedrijven die willen verduurzamen en digitaliseren. Veel grote merken hebben zich al gemeld bij de studio. Met name Azië is geïnteresseerd. “Die markt begrijpt al veel beter wat digitale mode inhoudt”, legt Martens uit.

Kritisch

Toch is het niet alleen voor bedrijven en klanten een hele stap om de modewereld te verplaatsen naar de computer. Ook voor het drietal was er een omschakeling nodig. “Ik mis bijvoorbeeld het naaien en Suzanne het zeefdrukken”, vertelt Kroezen. “Wij houden zelf ontzettend veel van mode”, vult Mulder aan. “Maar we kunnen niet langer verantwoorden dat we alleen voor onze eigen fascinatie zomaar iets gaan produceren.” Daarnaast brengt het digitaal ontwerpen allerlei andere uitdagingen met zich mee. Daarom zijn ze samen gaan werken met andere disciplines van HKU, zoals studenten van ‘Games en Interactie’ en ‘Muziek en Technologie’. “Dat is voor ons super interessant. Het laat je ook kritisch naar je eigen werk kijken”, legt Martens uit. “We zouden het nooit allemaal zo goed kunnen als sommige specialisten”, aldus Kroezen.

Ook HKU moest even wennen aan de ideeën van het drietal. “Het is natuurlijk wel wat anders of je de maten gaat nemen in een atelier, of dat je vraagt of ze even met je achter de computer willen zitten”, legt Martens uit. “Maar er was wel ruimte voor experimenten. Ze staan open voor nieuwe initiatieven van studenten.”

Fast fashion

Uiteindelijk hopen Martens, Kroezen en Mulder niet alleen de mode-industrie minder vervuilend te maken, maar ook op een andere manier bij te dragen aan duurzaamheid. “De essentie van ons werk is in lijn met bedachtzaamheid”, vertelt Martens. “Zeker in de fast fashion-industrie heerst het gedachtegoed: we produceren veel, kijken of het verkocht kan worden en anders hebben we altijd nog Black Friday.” In plaats daarvan wil Studio PMS mensen weer de waarde van kleding laten inzien. “Vroeger gingen mensen altijd naar een kleermaker en werd iets op maat gemaakt. Dan koos je heel bewust je stof uit. Met liefde en aandacht iets maken dat gedragen gaat worden, is iets wat wij proberen na te streven.”

Dit artikel komt tot stand in samenwerking met HKU. HKU is met meer dan 4000 studenten één van de grootste kunsthogescholen van Europa en telt vele tientallen studierichtingen op het gebied van kunst, media, muziek, theater, nieuwe technologie en ondernemerschap.