Het Utrechts Archief brengt zeventiende-eeuwse skyline van Utrecht in kaart

Het Utrechts Archief heeft twee skylines van Utrecht, zoals die in de zeventiende eeuw waren, in kaart gebracht. Op beide skylines zijn 36 gebouwen uitgelicht.



In de webapplicatie ‘Utrecht in perspectief’ brengt het Utrechts Archief de vroegere skyline van Utrecht op een innovatieve manier in beeld. Op de website kan de bezoeker kiezen uit een van de twee grote stadspanorama’s van de hand van Herman Saftleven – een uit 1669 en een uit 1684.

Met groene vlakken zijn verschillende gebouwen aangegeven, waarop met een muisklik meer informatie is te krijgen. Vervolgens ontvouwt zich een drieluik van verschillende prenten en kaarten van het gebouw. Voor wie meer over dat gebouw wil lezen, staat er een knop: ‘Ontdek meer op Wikipedia’.

Aanleiding

De aanleiding voor het maken van de webapplicatie is het herstel van de singel. De Stadsbuitengracht, zoals de singel eigenlijk heet, ligt al rond het oude stadscentrum sinds de zestiende eeuw en is dus ook op de oude kaarten te vinden. ‘Utrecht in perspectief’ sluit aan op de Expo ‘Utrecht aan de singel’ van het Utrechts Archief.

Het zijn twee verschillende skylines van Utrecht, die van 1669 en 1684. Die veranderde namelijk drastisch in een korte tijd en dat was niet het gevolg van de hijskranen die wij gewend zijn.

Storm

In 1674 trok er een ‘desastreuze storm’ over de stad. De storm liet veel van de gebouwen in puin achter. Zo ook een groot deel van de Domkerk, die lag op de plek die wij nu het Domplein noemen.

De skylines zijn te vinden op de website Utrecht in Perspectief. Een bezoek brengen aan de expositie kan van dinsdag tot en met zondag. Reserveren is niet nodig.