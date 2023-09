Het Utrechts Archief koopt twee bijzondere werken van de 17e -eeuwse gebroeders Saftleven

Het Utrechts Archief heeft twee tekeningen aangekocht van de 17e-eeuwse meesters Herman en Cornelis Saftleven. Een ervan dook eind vorig jaar op in Berlijn, de andere begin dit jaar in Parijs.



De tekening van Herman Saftleven (1609-1685) uit Berlijn was al langer bekend in de kunstwereld. Die van Cornelis (1607-1681) werd tot voor kort toegeschreven aan een 19e-eeuwse Franse kunstenaar, maar door zijn monogram rechtsonder op de tekening weten we dat het om een ‘Cornelis Saftleven’ gaat.

De gebroeders Saftleven geven met hun tekeningen een goed inkijkje in hoe de stad Utrecht er in de 17e eeuw uitzag. ‘’Herman maakte meer dan 200 tekeningen van de stad Utrecht, die daarmee de belangrijkste bron vormen voor wie een beeld wil krijgen van Utrecht in de 17e eeuw. We zien hoe de stad eruitzag ver voordat de fotografie was uitgevonden’’, zegt archivaris Kaj van Vliet.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De tekening van Herman Saftleven hoort met nog vijf andere tekeningen tot een serie die hij rond 1651 heeft gemaakt op verschillende plekken langs de zuidelijke omwalling van de stad. In deze tekening brengt hij het bolwerk Manenburg in beeld, met boven op het waakhuis en rechts daarvan de Stadsbuitengracht en de middeleeuwse muur richting Zonnenburg.

Anders dan zijn broer Herman heeft Cornelis Saftleven maar een paar tekeningen in Utrecht gemaakt. De tekening die is gekocht is gemaakt ergens in de jaren 1650 of 1660, waarschijnlijk bij een familiebezoek aan zijn broer. Het gezichtspunt van deze tekening laat zich niet meteen raden. Cornelis stond op de zuidelijke stadswal en tekende daar de achterzijde van het Agnietenklooster (tegenwoordig onderdeel van het Centraal Museum), met links nog een gedeelte van het koor van de Nicolaïkerk.

De tekeningen van Herman Saftleven zijn extra bijzonder omdat zijn tekeningen de eerste werken waren die in 1682 door het Utrechtse stadbestuur werden aangekocht. Hiermee vormden ze het begin van de beeldcollectie van Het Utrechts Archief, een verzameling waarvan inmiddels ruim 250.000 beelden online beschikbaar zijn.

Vanaf 14 oktober zijn de tekeningen te zien in de tentoonstelling De getekende stad in het Utrechts Archief.